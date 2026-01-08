Matéo Guendouzi lascia ufficialmente la Lazio. Il centrocampista francese diventerà presto un calciatore del Fenerbahce. In mattinata Guendouzi ha voluto salutare i suoi ex tifosi.

La gara tra Lazio e Fiorentina, terminata 2-2 è stata l’ultima da calciatore della Lazio di Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese ex Arsenal, sarà a brevissimo un nuovo giocatore del Fenerbahce. Nelle ultime ore tramite il canale tematico Lazio Style e tramite il canale Youtube della società biancoceleste il centrocampista ha voluto salutare i suoi ex tifosi. Al suo posto arriverà Taylor dall’Ajax, come confermato dal Presidente Lotito dopo la gara contro la Fiorentina. Un mercato di rinforzamento da parte della Lazio che non si fermerà a Ratkov e Taylor ma che potrebbe presto vedere anche l’arrivo di Pedraza.

Il saluto di Guendouzi

Così Guendouzi tramite Lazio Style: “Volevo fare questo piccolo video per ringraziarvi. Ringraziarvi per tutto l’amore che mi avete dato dal primo giorno all’aeroporto. Me lo ricordo bene. Siete davvero un popolo straordinario, meritate solo felicità. Meritate tutte le cose del mondo. Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei, perché la Lazio merita molto di più di quello che stiamo facendo in questa stagione. Questo è sicuro. Ma comunque, voi meritate davvero qualcosa di grande.”

Si chiude dopo 2 stagioni e mezzo l’avventura di Guendouzi con la maglia della Lazio. Il centrocampista, arrivato nell’estate del 2023 chiude così con 111 presenze e 6 gol, l’ultimo contro il Lecce il 23/11/2025. Il secondo in questa Serie A dopo la rete al Verona alla seconda giornata. Due anni e mezzo positivi quelli del centrocampista che verrà ora sostituito da Taylor, in arrivo dall’Ajax. Mossa questa, come confermato, dal Presidente Lotito, utile anche per svecchiare la rosa.

Lazio, arriva Taylor: l’annuncio di Lotito

Nella conferenza stampa post Fiorentina, Claudio Lotito, presidente della Lazio ha annunciato l’addio a Guendouzi e l’arrivo di Taylor dall’Ajax: “Abbiamo già preso un attaccante, che riteniamo molto forte. Abbiamo una zona scout che lavora 24 ore su 24, abbiamo attenzionato tutta una serie di giocatori. Non è arrivato per caso. È stato seguito passo passo, abbiamo mandato degli osservatori per vederlo contro il Bologna. Guendouzi ha deciso di andare via, lo capiamo perché la Lazio non gioca le coppe. Lui voleva tornare in Nazionale e dunque fare un’esperienza diversa. In sostituzione di lui abbiamo preso un giocatore che è il numero 10 dell’Ajax, molto più giovane e qualitativamente molto forte. Il mercato non è chiuso, stiamo lavorando. Vogliamo ringiovanire la rosa”.