Il Napoli riprende due volte l’Inter: 2-2, espulso Conte

La sfida Scudetto si conclude con un pareggio che fa più contento il Napoli di Antonio Conte (espulso e finito a muso duro con il quarto uomo) rispetto all’Inter. Al Meazza finisce 2-2, con una doppia rimonta degli azzurri sui rivali, che si erano portati in avanti per due volte. Chivu recrimina per il palo colpito in pieno recupero da Mkhitaryan.

La sfida Scudetto finisce 2-2. Un risultato che probabilmente, per come si erano messe le cose, fa più contento il Napoli di Antonio Conte rispetto all’Inter. Che si era portata due volte in avanti nel corso del match, facendosi riprendere in entrambi i casi dai rivali. Nel finale i nerazzurri recriminano per un palo colpito da Mkhitaryan, mentre in casa dei partenopei si registra il rosso rimediato dallo stesso Conte, infuriato per il penalty assegnato da Doveri al 73′ del match. I gol: al 9′ Dimarco per l’Inter, pareggio di McTominay al 26, nuovo vantaggio per i padroni di casa al 73′ con il rigore siglato da Calhanoglu, nuovo pareggio di McTominay otto minuti dopo.

Primo tempo: equilibrio fra Inter e Napoli

La sfida di San Siro si apre con una scelta inattesa da parte di Conte, che modifica l’assetto del Napoli scegliendo Beukema in difesa, con Di Lorenzo e Politano a duettare sulla fascia destra. Chivu, invece, punta sulla continuità e conferma l’undici abituale. L’avvio è tutto di marca azzurra: pressione alta, marcature aggressive e Inter costretta a difendersi bassa, incapace di costruire con ordine. Nonostante le difficoltà iniziali, i nerazzurri colpiscono alla prima occasione utile, sfruttando una ripartenza rapida che porta al vantaggio firmato da Dimarco con una conclusione precisa di sinistro, in diagonale, al 9′.

Il gol non spegne l’intensità del Napoli, che continua a spingere e trova il pareggio a metà primo tempo grazie a McTominay, bravo a inserirsi con tempismo su un cross proveniente dalla sinistra. La partita resta equilibrata, con l’Inter leggermente più propositiva nella fase finale della prima frazione, ma senza riuscire a rompere l’equilibrio prima dell’intervallo.

Altro botta e risposta nella ripresa, Inter-Napoli finisce 2-2

Nella ripresa il copione non cambia: ritmo alto, occasioni da una parte e dall’altra e grande agonismo. A metà secondo tempo arriva l’episodio chiave, un rigore assegnato dopo l’intervento del VAR che Calhanoglu trasforma riportando avanti l’Inter al 73′. Il Napoli accusa il colpo solo per pochi minuti, poi reagisce con carattere e trova nuovamente il pari nel finale, ancora con McTominay. L’ultimo assalto non basta a nessuno, con palo nel finale di Mkhitaryan: il big match si chiude senza vincitori né vinti.