Tutte le notizie di calciomercato oggi domenica 12 gennaio 2026. Da Chiesa a Malen: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato.

Ultime notizie in aggiornamento:

12:20 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sono conferme totali rispetto a quanto riportato dalla Francia su Robinio Vaz e la Roma. Giallorossi e Olympique Marsiglia stanno lavorano alla formula. Per quanto riguarda Malen, la Roma lavora sul giocatore. Accordo invece trovato con l’Aston Villa.

11:45 Balotelli all’Al Ittifaq: il dirigente del club di Dubai, Andrea Fusco a TMW: “Abbiamo individuato in lui il nostro valore aggiunto. Gli abbiamo fatto un contratto di due anni e mezzo. L’obiettivo a lungo termine è quello di essere il primo club privato in Serie A: davanti a noi c’erano squadre come River Plate, Flamengo e altre come ad esempio dal Marocco“.

11:30 Foot Mercato: l’OM è vicino all’accordo con la Roma per Robinio Vaz: circa 25 milioni di euro inclusi i bonus per l’attaccante classe 2007. Le conferme arrivano dalla Francia con l’Equipe che spiega come il giovane centravanti sia stato escluso dagli allenamenti della prima squadra e, molto probabilmente non dovrebbe essere convocato per i sedicesimi della Coppa di Francia contro il Bayeux.

10:45 Secondo La Stampa l’Inter avrebbe messo nel mirino Dusan Vlahovic a paramento zero in estate: contratto in scadenza con la Juventus nel 2026.

10:35 Kurt Zouma e il Cluj si separano consensualmente: l’ex Chelsea dice addio dopo aver firmato il contratto nel settembre 2025.

10:05 Lascia lo Shakhtar Donetsk per il Brasile, Tete torna al Gremio: contratto fino al 2029.

L’Al Sadd vuole Romagnoli

9:50 L’Al Sadd di Roberto Mancini su Alessio Romagnoli. Così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: poco più di 3 milioni di euro a stagione per il difensore della Lazio che ha il contratto in scadenza nel 2027.

9:50 Corsa a due per la panchina del Manchester United: Michael Carrick nelle ultime ore insidia con decisione Ola Gunner Solskjær, decisione a stretto giro di posta.

9:45 Alfredo Pedullà: “La Reggiana ci ha provato e si è avvicinata, ma il Mantova all’ora di cena ha operato il sorpasso per l’arrivo dell’attaccante Nicolò Buso. Ci sono gli accordi di massima con l’entourage dell’ex Lecco, siamo in dirittura anche per il via libera del Catanzaro. Un rinforzo importante, aspettando gli ultimi dettagli, per un club che vuole uscire al più presto dalle posizioni pericolose della classifica”.

9:40 Alfredo Pedullà: “Colpo in arrivo per la Sambenedettese. C’è un accordo di massima, concretizzatosi nelle ultime ore, per l’arrivo di Vittorio Parigini attaccante esterno classe 1996 attualmente a Siracusa. Parigini, che ha giocato in Serie A con Torino e Genoa, è ormai sul punto di liberarsi con il suo attuale club per una nuova esperienza in C”.

9:30 Gerson dallo Zenit San Pietroburgo al Cruzeiro per 27 milioni di euro: è il colpo più caro del calcio sudamericano.

Chiesa-Juve: le ultime novità

9:00 Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta all’affondo decisivo per Federico Chiesa nelle prossime ore: resta da convincere il Liverpool, con il figlio d’arte desideroso di tornare a Torino.

8:30 Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida contro la Cremonese: “Io dico che in alcuni posti si deve completare. In un paio di posizioni siamo un po’ corti. Poi il mercato lo fanno i nostri direttori e io mi fido ciecamente. Noi stiamo con le antenne dritte per avere il doppio ruolo in queste posizioni”.

8:20 Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli: “In questo momento è una squadra rodata, non è mai facile toccarla. Vogliamo provare a migliorarla e, quando avremo le occasioni, ci proveremo. Il mercato di gennaio è sempre ostico”.

Malen nel mirino della Roma

8:10 Alfredo Pedullà: “Donyell Malen e la Roma: ci sono conferme assolute rispetto a quanto abbiamo raccontato in esclusiva nel pomeriggio. Andiamo oltre: sull’operazione in prestito con diritto di riscatto c’è l’apertura totale dell’Aston Villa, una disponibilità reale anche per il desiderio del classe 1999 olandese di fare una nuova esperienza. La Roma ritiene che Malen sia per caratteristiche la soluzione perfetta dal punto di vista tecnico per Gasperini. Adesso i lavori andranno avanti per arrivare a una definitiva quadratura: bisogna avere prudenza fino alla fine, ma siamo dentro la trattativa in modo da arrivare presto alla definizione”.

8:00 Farioli da sogno alla prima stagione, il Porto gli rinnova il contratto fino al 2028.