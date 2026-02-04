Inter, Chivu sfida le critiche: “Mercato bastardo. Sempre a testa alta”

Vittoria sofferta per l’Inter di Chivu che vola in semifinale superando a fatica il Torino di Baroni: nerazzurri all’insegna della continuità dopo lo 0-2 di Dortmund in Champions League e il successo in campionato con lo stesso punteggio contro la Cremonese.

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, è un fiume in piena dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Torino: successo all’U-Power Stadium di Monza per il club di Viale della Liberazione che ha avuto la meglio dei granata nei quarti di finale di Coppa Italia con il punteggio di 2-1. L’Inter è la prima semifinalista con Lautaro e compagni che hanno stacco il pass per il turno successivo grazie alle reti di Bonny e Diouf. In semifinale affronteranno la vincente di Napoli-Como. Di seguito le parole del tecnico rumeno a SportMediaset al termine del match.

Chivu e il punto sul calciomercato

“Non ho avuto rinforzi? Un allenatore e una squadra potrebbero sempre migliorare. Si parla spesso di come migliorare, di quello che ci servirebbe. Non sempre va a buon fine e va bene così. La società ha provato fino in fondo a fare quello che noi, io ho richiesto. Purtroppo il mercato è sempre bastardo e niente. Abbiamo 23-24 giocatori, visto che Palacios è andato via. Abbiamo i ragazzi dell’Under 23, noi dobbiamo solo lavorare e battere colpo su colpo”.

L’allenatore dell’Inter contro le critiche

“La critica si dividerà per questa semifinale che arriverà prima del derby? Scusate ho capito, arriviamo in semifinale e c’è una critica? Io non capisco proprio più un cazzo di calcio. Andiamo in semifinale e questo viene criticato? Noi dobbiamo avere ambizione. Giocheremo la semifinale, poi giocheremo il derby e giocheremo tutte le partite. Si può vincere, si può perdere ma andremo avanti con convinzione e soprattutto gestendo le energie. Vinceremo, perderemo ma sempre a testa alta”.