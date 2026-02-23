Salernitana, Serse Cosmi ‘come back’: l’ultima panchina nel 2022

La Salernitana cerca di voltare pagina dopo un momento difficile in campionato. Così la società ha optato per l’esonero di Raffaele e l’arrivo di Cosmi.

Le tre sconfitte nel girone di ritorno e l’involuzione della squadra hanno portato il d.s. Faggiano alla decisione di esonerare Raffaele. La Salernitana si trova al terzo posto in classifica ma è lontanissima dalla primatista Benevento, che viaggia spedita verso la promozione in Serie B. Il club del patron Danilo Iervolino vuole, però, tentare la scalata alla B passando attraverso i play off e a breve annuncerà Serse Cosmi come nuovo allenatore.

Le esperienze di Cosmi

Umbro doc, Cosmi ha 67 anni — ne compirà 68 il 5 maggio — e ha girato il mondo da allenatore. Vanta 501 presenze tra serie B e serie A. Oltre al Perugia e all’Arezzo, ha guidato anche Crotone, Venezia, Ascoli, Trapani, Pescara, Siena, Lecce, Palermo, Livorno, Brescia, Udinese e Genoa.

Per Cosmi è il momento d’intraprendere una nuova avventura molto stimolante in una piazza esigente e ricca di storia. L’ultima esperienza risale al 2022, quando guidò i croati del HNK Rijeka per un breve periodo di due mesi. Poco prima aveva guidato il Crotone, con cui non riuscì a evitare la retrocessione.

Il momento della Salernitana

Dopo la sconfitta casalinga contro il Monopoli, il direttore sportivo Daniele Faggiano si era detto amareggiato per la situazione: “Gli insulti e le contestazioni? Fanno male ma io me li prendo, mi caricano. Dispiace per gli insulti a Iervolino, lui non li merita assolutamente. I playoff li ho già fatti, è una strada molto difficile ma possiamo essere il cavallo di rincorsa”.

Ancora Faggiano: “Per farlo però dobbiamo arrivarci con la testa giusta, invece ad oggi non siamo attivi. Non siamo mai stati una schiacciasassi ma dopo il mercato di gennaio stiamo facendo anche peggio e questo mi fa stare male. I calciatori devono andare in campo e dare il massimo. In questo momento bisogna essere uomini, mettere in campo il giusto nervosismo e i giusti attributi”.

Il comunicato dell’esonero

Nel pomeriggio odierno è arrivata anche la nota stampa con cui la Salernitana ha annunciato l’esonero: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Giuseppe Raffaele, ed il suo vice Giacomo Ferrari.

Tutto il club ringrazia entrambi per l’impegno e la professionalità mostrati in questi mesi, augurando loro il meglio per il futuro personale e professionale”.