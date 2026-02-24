L’Inter abbandona la Champions League: a San Siro passa il Bodo/Glimt 1-2. Il totale fra andata e ritorno è impietoso per i nerazzurri: 5-2 per i norvegesi. Domani toccherà ad Atalanta e Juventus provare altre rimonte ardue: l’Italia rischia di rimanere senza alcuna squadra agli ottavi di finale.

L’Inter saluta la Champions League: anche a San Siro è il Bodo/Glimt a vincere. I norvegesi passano 1-2 ed il totale fra andata e ritorno è di 2-5. La squadra di Cristian Chivu ha attaccato a testa bassa dal primo minuto, ma senza trovare la rete. Dopo un primo tempo dominato, ecco un erroraccio da parte di Manuel Akanji che ha spianato la strada ai rivali. Di Bastoni il gol nerazzurro. Domani toccherà ad Atalanta e Juventus (con Osimhen infiamma la vigilia) provare altre rimonte difficili contro Borussia Dortmund e Galatasaray: l’Italia rischia di non avere alcuna squadra agli ottavi di finale (qui il tabellone).

Il Bodo passa anche a San Siro: Inter fuori dalla Champions

Un grave errore di Akanji ha avuto conseguenze pesantissime per l’Inter, sconfitta 2-1 a San Siro dal Bodo/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions League. I gol di Hauge ed Evjen hanno reso vano il centro di Bastoni, sancendo una clamorosa eliminazione europea. Per i nerazzurri restano solo campionato e Coppa Italia.

La squadra di Chivu (che nel prepartita è stato confermato da Marotta nonostante i rumor su Simeone), chiamata a ribaltare l’1-3 dell’andata, ha iniziato con buona intensità ma scarsa precisione sotto porta. Pio Esposito, Dimarco e Thuram non sono riusciti a concretizzare, mentre Frattesi ha sfiorato il vantaggio di testa, fermato sulla linea da Haikin. Il Bodo/Glimt, ordinato e compatto, ha retto senza scomporsi.

Nella ripresa, dopo alcune occasioni mancate, un calo di attenzione di Akanji ha spianato la strada a Hauge per l’1-0. Poco dopo Evjen ha raddoppiato con una conclusione di qualità. Il gol di Bastoni nel finale non è bastato: l’Inter saluta l’Europa tra delusione e rimpianti.

Inter, dalla finale di Champions all’eliminazione in League Phase

L’Inter saluta dunque la Champions League ancora prima degli ottavi di finale, ai playoff seguenti la League Phase. Il tutto a pochi mesi dalla finale giocata a Monaco, persa 5-0 contro il PSG. Due finali negli ultimi tre anni per i nerazzurri, che stavolta salutano subito la competizione.

Alla squadra di Cristian Chivu rimangono dunque il campionato e la Coppa Italia sulle quali concentrarsi. In Serie A Lautaro e compagni sono primi in classifica a +10 dal Milan (attenzione ad Allegri in estate), mentre in Coppa Italia a breve si giocherà i quarti di finale contro il Como di Cesc Fabregas.