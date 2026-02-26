Champions League, da Tonali a Chiesa: 8 italiani sognano la finale

Ci sarà solo l’Atalanta come italiana negli ottavi di finale di Champions League. Oltre agli italiani della Dea, presenti, però, diversi calciatori del nostro Paese impegnati con club stranieri.

Dopo le eliminazioni da parte di Juventus e Inter, ci sarà solo l’Atalanta come italiana negli ottavi di finale di Champions League. Presenti, però, oltre agli italiani della Dea, altri diversi calciatori del nostro Paese impegnati con club stranieri. Ma di chi si tratta?

Champions League, gli italiani ancora in gara

Oltre agli italiani che giocano nell’Atalanta, ecco chi sono gli altri 8 del nostro Paese ancora impegnati in Champions League: ci sarà Sandro Tonali con il suo Newcastle, che ha eliminato il Qarabag. Poi Riccardo Calafiori con l’Arsenal, Federico Chiesa con il Liverpool insieme a Giovanni Leoni. Si resta in Inghilterra, ci sarà anche Gigio Donnarumma con il Manchester City, Guglielmo Vicario con il Tottenham insieme a Destiny Udogie. E’ dominio inglese, l’unica eccezione è Matteo Ruggeri con l’Atletico Madrid.

