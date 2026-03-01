Insigne, prima da titolare col Pescara da sogno: gol e vittoria

Dopo quasi quattromila giorni, Lorenzo Insigne torna a segnare con il Pescara. Il gol sotto la Curva Nord regala emozioni, ricordi e speranze di salvezza ai tifosi abruzzesi.

Dopo 5041 giorni, Lorenzo Insigne è tornato a esultare sotto la Curva Nord dello Stadio Adriatico. Un momento carico di emozione per l’attaccante classe 1991, tornato protagonista con la maglia del Pescara segnando il gol del momentaneo 1-1 nella sfida contro il Palermo, poi decisa dalla rete di Francesco Meazzi.

L’ultimo gol di Insigne con il Pescara

Sono passati 13 anni, 9 mesi e 29 giorni dall’ultima rete realizzata da Insigne con il club abruzzese. Era il 12 maggio 2012, in una gara di Serie B contro il Torino terminata 2-0. In quella occasione i marcatori furono proprio Insigne e Ciro Immobile, protagonisti della straordinaria stagione che portò il Pescara alla promozione. Sulle panchine sedevano due allenatori di grande personalità: Zdeněk Zeman per gli abruzzesi e Gian Piero Ventura per i granata.

Il ritorno al gol con la maglia abruzzese

Il nuovo capitolo della storia tra Insigne e il Pescara si è scritto al 55’ della gara contro la squadra allenata da Filippo Inzaghi. Tutto nasce da un rilancio sbagliato del portiere rosanero Jesse Joronen, intercettato da Emanuele Di Nardo. Il centrocampista ha servito rapidamente Insigne, che con un tocco di punta ha battuto il portiere avversario e fatto esplodere lo stadio. Un gesto tecnico semplice ma decisivo, che ha riportato il numero 24 biancazzurro a festeggiare sotto la curva che lo aveva già amato più di un decennio fa.

La prima da titolare e capitano

La serata dell’Adriatico è stata anche quella della sua prima volta da capitano e titolare stagionale. Un ritorno carico di significati per il fantasista napoletano, che a gennaio ha deciso di rimettersi in gioco proprio lì dove la sua carriera aveva preso slancio.

Al 68’ minuto l’allenatore Giorgio Gorgone lo ha richiamato in panchina tra gli applausi dello stadio. Un’uscita accompagnata dall’affetto del pubblico, consapevole dell’importanza simbolica di quel gol. Insigne era tornato in Abruzzo da svincolato a gennaio dopo aver chiuso l’esperienza in MLS con il Toronto.

Voglia di Pescara

Durante la presentazione aveva spiegato chiaramente le sue motivazioni: aveva ricevuto altre offerte, ma aveva promesso al presidente Daniele Sebastiani che avrebbe giocato soltanto in biancazzurro: “Ho avuto altre proposte, ma avevo promesso al presidente Sebastiani che avrei giocato soltanto al Pescara”.

L’ultimo gol di Insigne in Italia

La sua rete ha un valore che va oltre il risultato. Insigne non segnava in Italia da 1386 giorni, dall’ultima volta con il Napoli nel match contro il Genoa del 15 maggio 2022. Ora il suo ritorno potrebbe diventare un fattore decisivo nella corsa salvezza del Pescara. La formazione abruzzese ha bisogno dell’esperienza e del talento del suo nuovo capitano per uscire dal fondo della classifica e continuare a sperare.