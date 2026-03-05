Milan, Pavlovic carica il derby e provoca l’Inter: “Non è la favorita”

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di diversi temi, tra cui il derby contro l’Inter.
Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di diversi temi, tra cui il derby contro l’Inter (qui le parole di Rafa Leao). Ecco cosa ha detto il difensore.
Milan, le parole di Pavlovic verso il derby
Così Pavlovic sul derby: “Sarà una partita dura. L’Inter è davanti in classifica e forse giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma il derby fa storia a sé: ognuno è diverso dall’altro. Mi aspetto una gara con molta lotta e spero che riusciremo a vincere. A me piacciono questi tipi di sfide, ma penso che chiunque giochi a calcio con passione, viva per incontri del genere. Credo che siamo tutti pronti per il derby. L’Inter non è favorita, lo scorso anno abbiamo spesso vinto noi”.
Sullo scudetto: “Nulla è ancora finito. Mancano undici giornate e l’importante è restare uniti e dare il massimo fino all’ultimo minuto”.
Milan, Leao infiamma il derby: “Vita o morte”
Rafael Leao ha realizzato il nono centro in campionato quest’oggi: il suo Milan ha vinto a Cremona nel finale. Tra una settimana c’è il derby.
Nel post-partita, il dieci portoghese si è proiettato in avanti verso la stracittadina, in programma domenica 8 marzo a San Siro: “Abbiamo il primo obiettivo che era tornare in Champions, stiamo facendo una grande stagione e questa era una partita fondamentale. Dobbiamo finire bene, contro l’Inter sarà un’altra partita, non decisiva per i punti ma il derby è sempre una cosa personale”.
Le parole del portoghese
Leao ha presentato così il derby a DAZN: “Abbiamo grande rispetto per l’Inter perché è una grande squadra ma la giocheremo per fare risultato. Il derby è una partita molto bella da giocare, si sente anche fuori Milano. Tutti vorrebbero giocare queste gare, da vincere o morire”.
Ai microfoni di Sky, Leao ha aggiunto: “La settimana del derby è sempre diversa: non si esce, ognuno deve trovare il suo modo di stare concentrato perché è importante arrivare pronti. Sappiamo che è una partita diversa ma sarà da sfruttare perché l’ambiente sarà molto bello”.