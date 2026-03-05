Milan, Pavlovic carica il derby e provoca l’Inter: “Non è la favorita”

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di diversi temi, tra cui il derby contro l’Inter (qui le parole di Rafa Leao). Ecco cosa ha detto il difensore.

Milan, le parole di Pavlovic verso il derby

Così Pavlovic sul derby: “Sarà una partita dura. L’Inter è davanti in classifica e forse giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma il derby fa storia a sé: ognuno è diverso dall’altro. Mi aspetto una gara con molta lotta e spero che riusciremo a vincere. A me piacciono questi tipi di sfide, ma penso che chiunque giochi a calcio con passione, viva per incontri del genere. Credo che siamo tutti pronti per il derby. L’Inter non è favorita, lo scorso anno abbiamo spesso vinto noi”.

Sullo scudetto: “Nulla è ancora finito. Mancano undici giornate e l’importante è restare uniti e dare il massimo fino all’ultimo minuto”.

