Infortunio Cristiano Ronaldo: lesione più grave del previsto. I tempi di recupero

Non arrivano buone notizie in casa Al Nassr per quanto riguarda le condizioni di Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus ha infatti comunicato che l’infortunio è più grave del previsto.

L’infortunio di Cristiano Ronaldo impedirà all’Al Nassr di poter contare sull’attaccante portoghese per diverse settimane. Le condizioni secondo quanto rivelato dal tecnico Jorge Jesus sono però peggiori di quanto rivelato inizialmente con i tempi di recupero che si potrebbero dilatare. L’Al Nassr dovrà quindi fare a meno della sua stella per le prossime gare fondamentali nella lotta al titolo nel massimo campionato saudita. Toccherà ora quindi a Joao Felix dover guidare l’attacco del club globale per provare a mantenere la vetta davanti ad Al Ahli e Al Hilal.

Le parole di Jorge Jesus

Il tecnico dell’Al Nassr ha parlato così delle condizioni di Cristiano Ronaldo: “Dopo i test svolti, abbiamo notato che la lesione di Cristiano Ronaldo è stata più grave di quanto si aspettasse e quindi ha bisogno di riposo e recupero immediati con un trattamento specifico. Cristiano viaggerà ora in Spagna, come tutti gli altri giocatori che si sono dovuti curare quando hanno subito lesioni. Abbiamo notato che la lesione richiedeva un trattamento a Madrid con il suo terapista personale, speriamo che torni presto e aiuti la squadra, noi abbiamo bisogno di Cristiano Ronaldo“.

I tempi di recupero

I tempi di recupero di Cristiano Ronaldo non sono ancora stati definiti. La stella portoghese potrebbe rientrare in campo tra le 2 e le 4 settimane. Tutto dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio. L’augurio dell’Al Nassr è quello di poter contare al più presto sulla sua stella per provare a mantenere la vetta del campionato alla ricerca del titolo. Un’assenza sicuramente pesantissima con CR7 arrivato a 965 gol in carriera. 21 quelli in campionato alle spalle di Toney 23 e Quinones 22 che in queste giornate proveranno ad allungare nella classifica marcatori.

La classifica

La Saudi Pro League vede attualmente l’Al Nassr comandare con 61 punti in 24 partite. A seguire l’Al Ahli secondo con 59 punti, poi l’Al Hilal di Simone Inzaghi e Karim Benzema a 58. Sotto il podio l’Al Qadsiah di Mateo Retegui a 54 punti. A seguire Al Ittihad, Al Taawoun e Al Ettifaq con 42, 41 e 38 punti. Nelle prime 7. Una classifica molto corta in vetta con 3 squadre, 4 potenzialmente a giocarsi il titolo con l’Al Nassr che nei prossimi match non potrà contare su CR7 terzo marcatore del torneo con 21 gol. Meglio di lui, Toney dell’Al Hilal con 23 e Quinones dell’Al Qadsiah con 22. Toccherà ora a Joao Felix, 13 gol provare a trascinare l’Al Nassr nei prossimi match a cominciare da quello con il NEOM di Sabato.