La Juve e Yildiz ci sono ancora per la Champions: -1 dal 4° posto

Quattro gol al Pisa e rilancio in zona Champions League: la Juventus di Luciano Spalletti convince e si riporta a -1 dal quarto posto occupato da Como e Roma. I giallorossi sono chiamati a rispondere domani contro il Genoa.

La Juventus di Luciano Spalletti torna a vincere e lo fa in maniera convincente: 4-0 al Pisa, con tutte le reti siglate nel secondo tempo. I gol portano la firma di Cambiaso, K. Thuram, Yildiz e Boga. Con questo successo i bianconeri si portano così a -1 dal quarto posto occupato ora da Como e Roma a quota 51. I giallorossi sono chiamati ora a rispondere e saranno di scena domani al Ferraris, nella delicata sfida contro il Genoa dell’ex De Rossi.

