Sampdoria, Gregucci e Foti dopo l’esonero anche 10 giornate di squalifica. Il motivo

Dopo l’esonero ufficializzato nella giornata di ieri, lunedì 9 marzo, dalla Sampdoria, arriva un’altra pesante conseguenza per Angelo Gregucci e Salvatore Foti. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti deciso di infliggere a entrambi una squalifica di dieci giornate, una sanzione significativa legata alla gestione tecnica della squadra blucerchiata negli ultimi mesi.

In casa Sampdoria, in questo momento si cerca il sostituto del duo. Al loro posto non è ancora chiaro chi allenerà i blucerchiati per il resto della stagione. Tra rifiuti e suggestioni, la situazione è ancora tutta da definire.

La vicenda Gregucci-Foti

La decisione arriva a seguito del deferimento depositato lo scorso 16 febbraio e riguarda la posizione dei due allenatori all’interno dell’organigramma tecnico del club. Gregucci era formalmente l’allenatore della prima squadra, mentre Foti risultava tesserato come vice allenatore. Tuttavia, secondo quanto emerso dall’indagine federale, la situazione operativa sarebbe stata diversa da quella ufficialmente registrata.

Perché la squalifica?

Il Tribunale ha stabilito che Salvatore Foti avrebbe di fatto svolto le funzioni di allenatore della prima squadra pur non possedendo l’abilitazione necessaria. In particolare, Foti non era in possesso della licenza UEFA Pro, il massimo livello richiesto per poter guidare una squadra nei campionati professionistici di alto livello. Nonostante questo, avrebbe comunque esercitato il ruolo principale nello staff tecnico della Sampdoria.

Parallelamente, ad Angelo Gregucci è stato contestato il comportamento opposto: pur avendo firmato un contratto come allenatore principale della squadra, non avrebbe svolto concretamente le mansioni previste dal suo incarico. Secondo l’organo disciplinare, Gregucci avrebbe quindi consentito a Foti di operare di fatto come tecnico della prima squadra, nonostante la mancanza dei requisiti necessari.

La squalifica di Gregucci e Foti

Per queste ragioni il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di infliggere ad entrambi una squalifica di dieci giornate. La sanzione non dovrà essere scontata nella stagione attuale, ma entrerà in vigore nel momento in cui i due torneranno ad allenare una squadra affiliata alla federazione.

Le sanzioni per la Sampdoria

Il provvedimento disciplinare non si è però limitato allo staff tecnico. Il Tribunale ha infatti disposto anche due mesi di inibizione per il presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, e per l’amministratore delegato Jesper Fredberg, ritenuti responsabili della gestione della vicenda.

Oltre alle sanzioni personali, il club ligure è stato colpito anche da una multa. Alla Sampdoria è stata infatti inflitta un’ammenda di 5.000 euro per le irregolarità riscontrate nella gestione delle figure tecniche.

La vicenda rappresenta un ulteriore capitolo complesso nella stagione della Sampdoria, già segnata da difficoltà sportive e cambiamenti in panchina. Le decisioni del Tribunale Federale Nazionale chiudono dunque il caso disciplinare, ma lasciano aperte diverse riflessioni sulla gestione tecnica e amministrativa del club blucerchiato.