Napoli, Manna: “Rinnovo McTominay? Ecco la situazione”. E sul futuro di Conte…

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset: dal rinnovo di Scott McTominay alla posizione di Antonio Conte, fino alle polemiche sul Var. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Manna sul rinnovo di McTominay

Sulla posizione di Scott McTominay, Manna ha dichiarato: “Scott è un calciatore importante, è contento di stare a Napoli, penso che lo dimostri quando gioca e quando vive la città. Ha ancora due anni di contratto, abbiamo un rapporto chiaro e franco con lui. Stiamo parlando, non è un argomento attuale. Sappiamo l’importanza di Scott, non abbiamo ricevuto offerte anche perché il calciatore non ha mai manifestato la volontà di cambiare aria”.

Sugli obiettivi del Napoli: “La zona Champions, non solo per il Napoli, ma è fondamentale per tutte le squadre che competono. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo positivi, vedo la squadra in crescita perché c’è un lavoro di un anno dietro tanti calciatori e stiamo recuperando dei protagonisti importanti che lo dovevano essere a inizio stagione, poi purtroppo non sono stati a disposizione”.

Manna: Conte? Con tranquillità guardiamo al futuro”

Sul VAR: “Come si può migliorare? Con un dialogo maggiore, una maggiore coerenza e un uso più mirato perché le partite di Champions di queste settimane ci stanno dimostrando che in Europa viene utilizzato in modo meno continuativo rispetto a quello che succede in Italia. Bisogna fare una riflessione, bisogna parlarsi e capire dove migliorare questo strumento, che è sicuramente d’aiuto”.

Sull’impatto di Alisson Santos: “Positivo, è un ragazzo di grande umiltà, energia e disponibilità al lavoro. Per quanto riguarda il riscatto c’è un diritto che è già definito, non c’è bisogno di fare nulla”.