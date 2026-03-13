Roma, nuovo accordo pluriennale con Eurobet.live

L’AS Roma è lieta di annunciare un accordo pluriennale con Eurobet.live, che diventa il nuovo Main Sponsor del Club. A partire da questa stagione e fino alla 28/29, il brand Eurobet.live comparirà sulla maglia della Prima Squadra, segnando l’inizio di una collaborazione strategica tra due realtà che condividono il medesimo DNA, forgiato su passione, resilienza ed una costante ricerca dell’eccellenza.

Con un comunicato sul proprio sito la Roma ha annunciato la nuova partnership con Eurobet.live: “L’accordo rappresenta un importante passo nel percorso di crescita commerciale del Club e testimonia la volontà di sviluppare progetti innovativi dedicati ai tifosi, rafforzando ulteriormente il rapporto tra la Roma, i suoi partner e la comunità sportiva. Per Eurobet.live la collaborazione con la AS Roma rappresenta un punto di contatto autentico con il mondo del calcio e dello sport, come strumenti capaci di generare valore sociale, culturale e territoriale“.

L’annuncio

Così, Ryan Friedkin, Vice Presidente della Roma sull’accordo con Eurobet.live: “Condividiamo con Eurobet.live l’ambizione di sviluppare una serie di iniziative digitali pensate per coinvolgere i tifosi su tutte le nostre piattaforme. Combinando la portata globale e la passione della nostra fanbase con l’esperienza di Eurobet.live nell’infotainment e nel mondo digital, siamo convinti che questa partnership creerà nuovi e innovativi modi per permettere ai tifosi di connettersi con il club”.

“Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con la AS Roma, uno dei club più iconici del calcio italiano ed europeo. Questa partnership – che rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita e consolidamento nel mondo dello sport – va ben oltre il perimetro di un accordo commerciale: è una promessa di sviluppo e innovazione orientata al lungo periodo, che mira a valorizzare la cultura sportiva a ogni livello e a rafforzare il legame con il territorio” così invece ha dichiarato Andrea Faelli, Amministratore Delegato di Eurobet Italia.

L’esordio

La storia della AS Roma, la passione dei tifosi e il forte legame con la città rappresentano valori con cui Eurobet.live si identifica profondamente. I due brand lavoreranno insieme per sviluppare iniziative innovative e coinvolgenti dedicate ai tifosi, mettendo al centro l’esperienza e la passione che rendono il calcio uno sport unico.

La Roma esordirà con il logo Eurobet.live sulla maglia il 15 marzo, nella gara di campionato contro il Como 1907, valida per la 29ª giornata di Serie A.