Di Canio distrugge Leao: “Senza di lui Milan più solido” – VIDEO

Anche Paolo Di Canio, ex calciatore tra le altre anche del Milan e opinionista, ha parlato a margine del Legends Trophy. Tra gli argomenti da lui trattati anche la situazione di Rafael Leao, da lui completamente distrutto.

Le prestazioni di Rafael Leao, stanno facendo discutere moltissimo in casa Milan. Ha parlato di lui anche l’ex attaccante rossonero Paolo Di Canio, attualmente opinionista di Sky Sport. Parole durissime quelle del talent che è stato chiaro e diretto analizzando la situazione del fantasista portoghese. Di Canio ha totalmente stroncato l’attaccante, criticandone l’atteggiamento in campo e spiegando come il club rossonero senza di lui performi spesso meglio e ottenga risultati migliori. Dati che dovranno far riflettere il Milan che dovrà scegliere nella prossima stagione se puntare o no su Leao, anche visto un modulo non totalmente adatto all’attaccante. Nei giorni scorsi aveva parlato di lui anche Massimiliano Allegri.

Di Canio su Leao

Così Di Canio: “Mi dà l’idea che il calcio, siccome ha un talento, per lui sia un fatto di normalità, che arrivi al campo solo per giocare: però il vero divertimento sono la sala di registrazione e le sfilate a petto nudo come un mese fa di inverno. Un tempo se stavi un giorno intero di inverno a petto nudo… Se lo può permettere ha un fisico meraviglioso ma dico: si può accettare a livello professionistico? A parte i set di fotografia per promuovere i brand, fai bene: ma una sfilata intera girando a petto nudo. È cambiato l’approccio con i giovani ma non può essere cambiata la disciplina e la regola: quella va rispettata, le regole sono uguali. Se vuoi costruire l’Atletico Madrid: vai da Simeone, avete sentito cosa ha detto su Lookman? Se vuole giocare con noi deve correre di più, saper difendere per la squadra, sennò qui non giochi“.

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Meglio il Milan senza Leao

Senza Leao il Milan fa meglio: “Senza di lui il Milan fa più gol, è più solido: 21 gol segnati nelle otto partite senza Leo, 21 gol segnati, otto vittorie, due su due. Leao si potrebbe arrabbiare? Che me ne frega se si arrabbierà sentendo queste parole, mica è mio fratello o mio cugino, che me ne frega. Io non ce l’ho con lui. Lui segna di più giocando meno d’attaccante perché in Italia è facile, le difese non sono così solide, così brave e una giocata la trova. Il problema è cosa fai, cosa produci durante la partita al di là del tuo gol“.