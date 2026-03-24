Inter, Marotta: “Momento particolare, ma non siamo davanti a uno psicodramma”

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, a margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A ha parlato del difficile momento dei nerazzurri.

Una sosta per ricaricare le energie? E’ quello che servirebbe all’Inter. Beppe Marotta, presidente del club, a margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A ha parlato del difficile momento dei nerazzurri. La distanza su Milan e Napoli si è accorciata, adesso la squadra di Christian Chivu deve guardarsi alle spalle.

Inter, Marotta: “Siamo in un momento particolare”

Così Marotta: “Siamo in un momento particolare della stagione. Mancano otto giornate alla fine del campionato, abbiamo due gare di vantaggio. Siamo in una situazione di difficoltà e di involuzione, forse dovuta a infortuni o a stanchezza, ma questa è una caratteristica propria anche nei nostri avversari. Sono qui non per cercare alibi, ma per ribadire che ce la giocheremo fino in fondo”.

E ancora: “Non siamo davanti a uno psicodramma, assolutamente: siamo davanti a una situazione difficile, come lo sport fa vedere. Errori arbitrali? Credo che nel corso del campionato ci sono sempre lamentele da parte di tutte le società, non sono qui per lamentarmi. Ma a fine anno secondo me grosso modo favori e torti si equivalgono: non voglio nascondermi dietro queste cose, non deve diventare un alibi. Io voglio che i nostri tifosi continuino a esserci vicini, e che i giocatori debbano affrontare le difficoltà, sapendo che dietro l’angolo ci può essere un errore arbitrale. Dobbiamo essere più forti di questi errori”.

Serie A, la classifica aggiornata: la corsa scudetto è riaperta?

La 30a giornata di Serie A ha forse riaperto uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava ormai indirizzato. L’Inter frena a Firenze (qui la cronaca della gara) e adesso Milan e Napoli sono rispettivamente a -6 e -7. Che lotta anche per la zona Champions e per la zona retrocessione: ecco la classifica aggiornata del campionato.

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Lazio 43

9. Bologna 42

10. Sassuolo 39

11. Udinese 39

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 29

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18