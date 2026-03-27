Irrompe il Barcellona: la corte a Bastoni e l’opzione Cambiaso

Tanto tuonò che piovve. Le avvisaglie del resto c’erano tutte, fin dalla fine del 2025, quando si programmavano i possibili assalti per la sessione di mercato che sarebbe partita di lì a poche settimane.

Alessandro Bastoni è nel mirino del Barcellona almeno da quel momento, e come ampiamente messo in preventivo, la corte serrata da parte dei blaugrana è entrata nella sua fase operativa. All’epoca i catalani scelsero di non affondare su Senesi nell’immediato, proprio per concentrarsi sull’assalto all’italiano nell’estate che incombe. La complicità della sosta dei campionati per gli impegni delle Nazionali, ha ovviamente contribuito ed incrementato il tam tam mediatico su una notizia che era già emersa da tempo e le cui evoluzioni sono quantomeno prevedibili, o in un senso o nell’altro.

Bastoni, il Barcellona e l’Inter: lo stato dell’arte

Partiamo dal primo presupposto: l’Inter e il Barcellona non hanno mai avuto nessun genere di contatto diretto. Le cifre che sono emerse come valutazione ipotetica, e che sono passate dai 50 milioni della scorsa settimana ai 90 paventati nelle ultime ore sono frutto di mere interpretazioni. Dell’uno e dell’altro versante. Se non addirittura funzionali a quello che potrebbe diventare una sorta di braccio di ferro nell’ambito di una trattativa che non ha ancora visto la luce. Altrettanto certo è però il gradimento totale del difensore dell’Inter nei confronti dell’opportunità catalana.

Al punto da spingerci ad aggiungere che nessun altro tipo di proposta proveniente da altri club o altri campionati, sarebbe presa in considerazione con altrettanto interesse dal classe 1999.

La qualità tecnica di Bastoni è sotto gli occhi di tutti. Soprattutto per questo motivo l’opportunità di un suo acquisto ha trovato il completo favore del board del Barcellona che lo ha eletto ad assoluta priorità per rinforzare la difesa di Hansi Flick nella prossima stagione. Tutte le altre piste accostate ai blaugrana non hanno avuto lo stesso genere di unanimità, come per esempio nel caso del croato Vuskovic. Lo stato dell’arte è chiaramente legato alla trattativa per il rinnovo di Bastoni con l’Inter, attualmente identificato in un contratto sino al 2028 da 5,5 milioni di euro a salire, siglato nel 2023 e che permette al difensore di sfiorare i 7 milioni di ingaggio nella stagione in corso. Le cifre che il Barcellona ha illustrato agli agenti di Bastoni sarebbero sensibilmente più alte, per inciso, e dunque una potenziale permanenza con tanto di nuovo contratto del difensore in nerazzurro non corrisponderebbero ad una scelta economica, ma piuttosto di cuore e di appartenenza.

Solet e le mosse dell’Inter

Anche per questo motivo, l’Inter ha rinverdito i contatti con profili che restano comunque di grande interesse. In previsione di una rifondazione che andrà comunque a caratterizzare la prossima estate. E non per forza collegata alla partenza di uno dei grandi artefici del recente ciclo di vittorie e piazzamenti. In attesa di nomi più appetibili dal punto di vista mediatico, il vantaggio che i milanesi si sono costruiti nella rincorsa a Solet dell’Udinese a partire dalla scorsa estate, si è decisamente incrementato nell’ultimo periodo.

Cambiaso nel mirino del Barcellona

L’attenzione del Barcellona nei confronti del nostro campionato, ad ogni modo, non si limita all’Inter ed al suo difensore. Come abbiamo anticipato in settimana, infatti, i blaugrana hanno osservato ed apprezzato da vicino nel corso delle sortite per osservare il campionato di serie A, anche Andrea Cambiaso della Juventus. Il terzino bianconero e della Nazionale Italiana ha infatti tutte le caratteristiche di duttilità, corsa e tecnica giudicate fondamentali per far parte del progetto di Hansi Flick. Anche in questo caso, la corsa alle cifre è decisamente prematura. Nella lista dei blaugrana, tuttavia, il nome di Cambiaso è in vista ed anche molto più in alto di tanti nomi che sono stati accostati ai catalani nelle ultime settimane.