Colombia-Francia stasera il test pre-Mondiale su SI

In diretta stasera alle ore 21.00 su Sportitalia, canale 60 DTT, il test pre-Mondiale tra Colombia e Francia. In campo due delle selezioni più competitive del mondo.

Dopo essere già scese in campo contro Croazia e Brasile, Colombia e Francia sono pronte ad affrontarsi questa sera. I sudamericani hanno perso 2-1 contro Modric e compagni e sono alla ricerca di riscatto contro i vice-campioni del Mondo. Dall’altra parte la Francia arriva dalla vittoria, sempre 2-1 contro la Selecao. La Francia, in 10 dal 55′ per l’espulsione di Upamecano, ha vinto grazie alle reti di Mbappé, 56^ in nazionale e di Ekitiké. Nulla è servito ai verdeoro il primo gol in nazionale di Gleison Bremer, gara che ha visto gli infortuni di Raphinha e del romanista Wesley. Questa sera Deschamps potrebbe cambiare tutto l’11 iniziale. Se Mbappé dovesse subentrare e segnare, aggancerebbe Giroud a 57 gol come miglior marcatore all time della Francia.

Francia, verso la Colombia

Il primo test pre-Mondiale ha visto la Francia sconfiggere 1-2 il Brasile di Carlo Ancelotti. Una gara stappata nel corso del primo tempo da Kyllian Mbappé su assist del pallone d’Oro Ousmane Dembélé. Nel secondo tempo la Francia è rimasta in 10 per l’espulsione di Upamecano ma ha concretizzato la propria superiorità con il 2-0 firmato da Ekitiké. Nel finale il Brasile ha provato a riaprirla con Bremer senza riuscire però a trovare poi il pari. Questa sera su Sportitalia la Francia affronterà la Colombia per il secondo test pre-Mondiale di questa pausa di marzo. Come ammesso dal CT Deschamps ci sarà un largo turnover con il tecnico che si prepara a ribaltare tutta la formazione schierando un 11 completamente diverso da quello contro il Brasile. L’obiettivo è quello, infatti, di valutare tutto il gruppo a sua disposizione.

Il probabile 11 di Deschamps, Francia 4-2-3-1: Samba; Kalulu, Lacroix, Hernandez, Digne; Zaïre-Emery, Kanté; Akliouche, Cherki, Doué; Thuram.

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Ecco i Cafeteros

Dall’altra parte la Colombia ha raccolto una sconfitta di misura 1-2 contro la Croazia nel primo test pre-Mondiale di Marzo. Gara stappata proprio dai ragazzi di Nestor Lorenzo dopo 2 minuti con il gol dell’esterno del Palmeiras, Jhon Arias. Match ribaltato nel corso del primo tempo prima dal centrale dell’Amburgo, Luka Vuskovic e poi dal centravanti del Friburgo, Igor Matanovic. In campo per 90 minuti nella Colombia il difensore del Bologna, Lucumì. Neanche un minuto per Cabal della Juventus. Non convocato Yerry Mina. Nella Croazia 90 minuti per il viola Pongracic, titolari e sostituiti poi Moro del Bologna, Pasalic dell’Atalanta, Sucic dell’Inter e Vlasic del Torino. Dalla panchina poi Baturina del Como, in campo nell’ultima mezz’ora e Modric del Milan che ha giocato 11 minuti.

Il probabile 11 della Colombia di Nestor Lorenzo: Alvaro Montero; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Yerson Mosquera, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Richard Rios; Andres Gomez, James Rodriguez, Johan Carbonero; Jhon Cordoba.