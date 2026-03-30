Sinner avvicina Alcaraz: il Ranking ATP aggiornato dopo Miami

La vittoria in Florida avvicina Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. Ma com’è cambiata la classifica del Ranking ATP dopo la finale di ieri?

Adesso l’obiettivo è il primo posto. La vittoria in Florida avvicina Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, con l’azzurro che ha recuperato 940 punti sullo spagnolo. Ma com’è cambiata la classifica del Ranking ATP dopo la finale di ieri?

2) Jannik Sinner 12400

3) Alexander Zverev 5205

4) Novak Djokovic 4720

5) Lorenzo Musetti 4265

6) Alex de Minaur 4095

7) Felix Auger-Aliassime 4000

8) Taylor Fritz 3870

9) Ben Shelton 3860

10) Daniil Medvedev 3610

Jannik Sinner è sempre di più nella storia: il tennista azzurro, numero 2 al Mondo, ha trionfato a Miami dopo aver battuto Jiri Lehecka.

Sempre di più Jannik Sinner, sempre di più nella storia: il tennista azzurro, numero 2 al Mondo, ha trionfato a Miami dopo aver battuto Jiri Lehecka e ha completato il leggendario Sunshine Double, dopo aver conquistato anche Indian Wells. Con questa vittoria, Sinner si avvicina ancora di più a Carlos Alcaraz.

Sinner trionfa anche a Miami: la partita

La finale era cominciata in ritardo a causa delle avverse condizioni climatiche e della forte pioggia che si era abbattuta sul palcoscenico della finale. Dopo l’inizio, però, Jannik non si è fatto travolgere dall’ansia e ha chiuso 6-4 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco, con un’interruzione di un’ora e 28 minuti tra un set e l’altro. Per Sinner si tratta del 26esimo trionfo in carriera, con il Sunshine Double portato a casa: prima di lui ci erano riusciti gente come Courier, Sampras, Agassi e Federer. Jannik sta crescendo di condizione e si prepara nel migliore dei modi per la stagione sulla terra rossa, la preferita di Alcaraz: l’obiettivo, ora che il divario si è ridotto, è quella di mettere ulteriore pressione a Carlitos.