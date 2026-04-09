Bologna-Aston Villa, le probabili: Italiano ha qualche dubbio, le ultime

Il Bologna vuole continuare a fare la storia. Stasera i rossoblù in campo contro l’Aston Villa per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

Il Bologna vuole continuare a fare la storia. Stasera i rossoblù in campo contro l’Aston Villa per l’andata dei quarti di finale di Europa League. I felsinei di Vincenzo Italiano, al Dall’Ara, devono offrire una prestazione convincente per poi andarsela a giocare tra una settimana in Inghilterra. Ecco le possibili scelte dei due allenatori.

Bologna-Aston Villa, le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumí, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

Aston Villa (4-2-3-1): Dibu Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Douglas Luiz; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins. All. Emery

Le parole di Italiano e Ferguson

Questa sera si affronteranno Bologna e Aston Villa con in palio l’andata dei quarti di Europa League. In vista del match hanno parlato il tecnico Vincenzo Italiano e il centrocampista Lewis Ferguson.

Per Vincenzo Italiano e i suoi sarà la terza sfida in 2 anni all’Aston Villa, affrontata prima in Champions League, sconfitta 2-0 con gol di McGinn e Duran e poi in questa stagione durante la League Phase dell’Europa League, altro ko, sempre in terra inglese con rete nuovamente di McGinn. L’andata dei quarti si disputerà al Dall’Ara con Orsolini e compagni che vogliono raccogliere un risultato positivo in vista del ritorno. Bologna alla ricerca di una semifinale europea dopo 28 anni. Italiano dopo aver raggiunto 2 finali di Conference League sogna di fare lo stesso in Europa League.

Le parole di Italiano

Così Vincenzo Italiano sulla gara con l’Aston Villa: “Oggi dico 50-50. Conosciamo l’avversario, anche se domani sarà tutto diverso. Andrà gestita su 180’. Ma la prima in casa sarà fondamentale. Dovremmo essere bravi come nel turno precedente. Dovremmo essere bravi a giocarci le nostre chance” . Ancora Italiano: “Si in casa quest’anno è così, non riusciamo a dare continuità. Lo stadio sarà con noi, ho sentito che è quasi tutto pieno. Ci arriviamo con entusiasmo avendo vinto a Cremona. Iniziare il doppio confronto così bene a livello mentale.” Il tecnico continua così: “So l’attesa dei tifosi per questa partita. La gente ci riconosce quello che stiamo facendo. Anche sei momenti di difficoltà è sempre stato così. Sulla carta l’Aston Villa è superiore a noi ma dobbiamo colmare il gap“.

Parola a Ferguson

Così su i tifosi: “I tifosi ci spingono, sappiamo che possiamo fare qualcosa di grande. Domani possiamo pensando anche al ritorno scrivere la storia“. Cosa si prova nell’avere la possibilità di fare la storia del Bologna: “Ci sentiamo di poter fare la storia, siamo carichi“. Cosa proverà nell’affrontare nuovamente il suo connazionale McGinn: “Abbiamo giocato insieme in nazionale, contro di noi ha fatto due gol, lo conosco bene e domani a centrocampo sarà una sfida interessante“.