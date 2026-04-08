Champions League, le probabili di PSG-Liverpool e Barcellona-Atletico Madrid

Dopo le gare di ieri sera, oggi continua il programma dell’andata dei quarti di Champions League. Ecco le probabili formazioni di PSG-Liverpool e Barcellona-Atletico.

Dopo le gare di ieri sera, oggi continua il programma dell’andata dei quarti di Champions League. Il PSG, detentore del trofeo, ospiterà nelle capitale francese il Liverpool di Arne Slot. In Spagna sarà invece derby tra il Barcellona e l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Ecco le probabili formazioni delle due sfide.

PSG-Liverpool, le probabili formazioni

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Salah, Ekitiké

Barcellona-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Barcellona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Olmo, Pedri; Yamal, Fermín López, Rashford; Lewandowski

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Koke, Álex Baena; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez

Champions League, come sono andate le gare di ieri

Vincono in trasferta Bayern Monaco e Arsenal contro il Real Madrid e lo Sporting CP. I tedeschi dominano in lungo e in largo ma passano solo 1-2. 0-1 di misura per gli inglesi in portogallo.

Un gol di Luis Diaz, in chiusura di primo tempo e uno di Harry Kane ad inizio ripresa regalano il successo al Bayern Monaco in casa del Real Madrid per 1-2. Al 74′ il gol di Mbappé, tiene aperti i giochi in vista della gara di ritorno. Prestazione maiuscola degli uomini di Vincent Kompany che vincono con solo un gol di scarto al netto di tante occasioni sprecate. Vittoria di misura anche per l’Arsenal che nel secondo tempo sbanca l’Alvalade di Lisbona con la rete di Kai Havertz. Gara senza gol per il grande ex di turno Viktor Gyokeres.

Real Madrid-Bayern Monaco 1-2

14 anni e 9 partite dopo, il Bayern Monaco torna a battere il Real Madrid in Champions League. I bavaresi si impongono 1-2 con le reti di Luis Diaz e Harry Kane. Gara dominata in lungo e in largo dai ragazzi di Kompany che sprecano tante occasioni, la prima con Upamecano. Parate decisive anche da parte di Neuer e occasioni sprecate da Vinicius e Mbappé. E’ poi il fuoriclasse francese al 74′ a siglare la rete che tiene aperta il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno.

Sporting CP-Arsenal 0-1

L’Arsenal si conferma come una delle grandi favorite in Champions League. Vittoria 0-1 dei Gunners all’Alvalade contro lo Sporting CP. I ragazzi di Arteta si confermano come la miglior difesa della competizione. 5 gol subiti in 11 gare. La seconda in questa speciale classifica, il Bayern Monaco, ne ha subiti 10. Solo in una gara quest’anno l’Arsenal ha subito più di un gol. Il 3-2 contro il Kairat Almaty. Gol vittoria che arriva allo scadere al 91′ con Havertz su assist di Martinelli. Ai Gunners che si erano spaventati al 6′ con la traversa di Trincao. Era stata annullata una rete al 64′.