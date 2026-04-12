Fiorentina, Kean-Pengwin: screzio social tra il bomber e il tipster

Tramite alcune storie su Instagram, il noto tipster, Kristian Pengwin, ha reso nota la chat con l’attaccante Moise Kean. Il bomber viola avrebbe provato ad intimidire il tipster.

Nelle ultime ore, Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è stato protagonista di un accesso confronto social con Kristian Pengwin, noto tipster e content creator. Pengwin, ha infatti pubblicato nelle proprie storie la chat privata con il calciatore che gli avrebbe scritto con l’intenzione di farlo smettere di parlare di lui. Dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale, Pengwin ha infatti attaccato tutto il gruppo azzurro e Kean ha evidentemente digerito poco l’affronto, reagendo in privato con lui. Tutto è diventato però pubblico con lo sfogo del tipster.

Il contenuto della chat

La chat inizia con Kean che scrive: “Tu parli un pò troppo...”. Pengwin risponde: “A cosa ti riferisci?“. K: “Tu sai di cosa parlo, mettiti la la lingua in culo se no te la metto io, fai tu“. P: “Bro parlami bene che qui non stiamo cantando. Se hai problemi, scrivi. Ti sei per caso offeso per il commento post partita vergognosa contro la Bosnia?“. La conversazione viene poi chiusa da Kean che scrive: “Fra vediamoci la finiamo lì. Io sono di poche parole. Non sto qua a scriverti. Perdere tempo con un commentatore vediamoci la chiudiamo li“.

Kean contro il pengwin pic.twitter.com/MtyyRQx0yW — FN (@FN_1926) April 11, 2026

L’attacco del Pengwin

Successivamente alla conversazione il Pengwin ha pubblicato anche una storia scrivendo così: “Siamo davvero arrivati a questo punto? Un calciatore di Serie A che prova ad intimidire con aria da prepotente e superiore? Sono senza parole, ma Moise ha sbagliato tutto. Vengo dalla fame, dall’acido delle piscine che mi bruciava le ginocchia e la vita mi ha insegnato che il rispetto viene prima di soldi, fama e qualsiasi altra cosa. Rifletti. Questo fare mafioso non mi appartiene e non dovrebbe appartenere nemmeno ad un giocatore che, seppur con scarsi risultati, ad oggi rappresenta il mio paese. Ma se questi sono i valori di chi ci rappresenta, inizio a capire meglio il motivo per cui il Mondiale oramai lo vediamo solo col binocolo“.

Un duro, durissimo attacco diretto che Pengwin ha completato con una storia parlata: “Moise Kean che letteralmente mi minaccia, perché di quello si tratta, per cercare di farmi stare zitto, perché parlo troppo, calciatore di Serie A, giocatore che rappresenta la Nazionale Italiana, il mio paese, io sinceramente sono scioccato“.

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Il post di Kean

Qualche ora prima, lo stesso attaccante aveva comunicato con i suoi follower attraverso un post social con un messaggio breve ma diretto: “Fallisco solo quando mi arrendo“. Con insieme foto con la maglia della Nazionale e della Fiorentina. L’attaccante sta convivendo con un problema alla tibia che gli è costato anche l’andata contro il Crystal Palace. Ora Kean sta provando a recuperare per il match di domani contro la Lazio. Da capire se sarà presente o se un eventuale rientro sarà rimandato a giovedì in Conference League, dove la Fiorentina ha certamente bisogno di lui per provare a rimontare il 3-0 dell’andata.