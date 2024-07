Copa America, Lautaro punta al bis con l’Argentina dopo l’Inter: miglior marcatore e titolo?

Continua il magic moment di Lautaro Martinez che dopo aver vinto il titolo di capocannoniere con l’Inter punta al bis con la sua Argentina. Scudetto e Top-Scorer con i nerazzurri, Copa America e miglior marcatore del torneo in corso di svolgimento negli USA. C’è un ultimo scoglio da superare: l’ostica Colombia di Nestor Lorenzo.

Le reti del Toro di Bahia Blanca hanno permesso all’Albiceleste di superare a punteggio pieno il Girone: quattro fino a questo momento i gol del capitano dell’Inter che si è sbloccato contro il Canada, segnando per altre due partite di fila. Gol al Cile e doppietta al Perù con il numero 10 che a differenza delle sfide contro The Canucks e La Roja (entrato nel secondo tempo), con La Blanquirroja è partito dal primo minuto.

Nessun gol fino a questo momento nella fase ad eliminazione diretta per il bomber argentino rimasto a secco contro Ecuador e Canada: determinanti Lisandro Martinez e i rigori nel quarto di finale contro La Tricolor, poi Julian Alvarez e Messi hanno deciso la semifinale contro la formazione di Jesse Marsch. Lautaro re delle finali: dopo i gol in Supercoppa contro Napoli e Milan e la doppietta in quella di Coppa Italia contro la Fiorentina della scorsa stagione, il Toro ha messo nel mirino la Colombia.