Inter appannata nella pre-season, Inzaghi non fa drammi

Inter un po’ appannata nella pre-season. Dopo il pari di Pisa è arrivata la sconfitta contro l’Al-Ittihad, nella sfida amichevole giocatasi a Monza. Calcio d’agosto non ti conosco, si usa solitamente quest’espressione per evidenziare i risultati. Ma Inzaghi tiene tutti sulle spine in vista dell’esordio in campionato, senza fare drammi. Concentrazione altissima e da qualche giorno è rientrato ad Appiano anche Lautaro.

“Nulla che mi sorprende in questo inizio di stagione: tutte amichevoli sono tappe di avvicinamento alla gara del 17 agosto a Genova”. Così Inzaghi, certo che i suoi ragazzi sapranno rispondere presente quando ce ne sarà il bisogno tecnico e fisico.