Valentino Rossi, l’abbraccio più bello: di nuovo insieme

Valentino Rossi è tornato ad attirare l’attenzione per un momento vissuto che ha scaldato il cuore di tutti i fan: ecco tutti i dettagli.

Valentino Rossi è pronto per ricominciare a mettersi in gioco in questo 2025, dopo un 2024 trascorso tra tanti appuntamenti e corse in pista. Nonostante l’addio alle gare di MotoGP, il pilota più famoso d’Italia non ha voluto rinunciare all’adrenalina e al brivido che solo la pista riesce a dargli. Occhio poi anche a quanto accaduto nelle scorse ore.

Le immagini circolate, che hanno immortalato un abbraccio iconico, hanno già fatto il giro del web e hanno mandato su di giri i fan del ‘Dottore’ ma non solo. Si tratta a tutti gli effetti di due protagonisti che sono diventati volti per eccellenza in Italia: la loro carriera parla da sé e questo abbraccio era tanto atteso quanto sentito.

A conferma di tutto questo sono arrivate le parole di uno dei due diretti interessati: Lorenzo Jovanotti ne ha parlato sul proprio profilo ‘Instagram’ e il post è diventato in poche ore virale!

Valentino Rossi e l’abbraccio con Jovanotti: a Pesaro è stata la volta buona per ritrovarsi

In un post pubblicato da Jovanotti su ‘Instagram’ si legge: “Che bella serata ieri a Pesaro per il Palajovaofficial! Poco prima di salire sul palco nel mio camerino è arrivata una banda di amici tutti legati dalla passione per la musica e la MotoGP”.

“Cesare Cremonini – si legge, ma anche e soprattutto visto che si parla di MotoGP – Valentino Rossi. Me li sono proprio abbracciati di gusto perché era un po’ che non ci vedevamo di persona e ci vogliamo bene da sempre, oltre alla stima e alle emozioni che ci uniscono”.

Tantissimi sono stati gli ospiti d’eccezione a Pesaro. Il mondo della musica italiana e dello sport italiano si sono incastrati alla perfezione. C’è stato Cesare Cremonini ma ci sono stati anche Lucio Corsi e Gianni Morandi. Ma hanno attirato parecchio l’attenzione anche appunto Valentino Rossi, Pecco Bagnaia e Gianmarco Tamberi. Insomma, per Jovanotti si è trattato di una vera e propria festa. Mentre tutti gli ospiti si sono goduti lo show del cantante italiano. Passano gli anni ma Jovanotti, un po’ come lo stesso Valentino Rossi, resta intramontabile.