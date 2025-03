Ferrari irregolare, paura prima del Mondiale

La Ferrari ha attirato l’attenzione per un motivo ben preciso e tra gli appassionati e i tifosi è cresciuta sempre di più la paura.

La Formula 1 è ufficialmente cominciata anche per questo Mondiale 2025 e la Ferrari ha fin da subito attirato l’attenzione. In primis, per il debutto di Lewis Hamilton, insieme a Charles Leclerc, e in secondo luogo per un’altra questione che ha spaventato non poco: ecco cos’è successo con la presunta irregolarità che è saltata fuori.

Il primo weekend stagionale della F1, a Melbourne, è ufficialmente partito e nelle prove libere la Ferrari si è imposta in prima posizione grazie ad un’ottima performance di Charles Leclerc. La speranza è che ora possa ripetersi anche in gara, nella giornata principale del Gran Premio d’Australia, in cui Hamilton proverà in tutti i modi ad accorciare le distanze (ha chiuso infatti quinto nelle prove libere).

Poco prima dell’inizio del GP, in tutte le sue fasi, è saltata fuori anche la notizia di una presunta irregolarità che avrebbe potuto mettere i bastoni tra le ruote alla Ferrari e che ha certamente fatto spaventare tutti i tifosi. Ecco tutto quello che è successo e cosa alla fine è stato decretato.

Ferrari, nessuna irregolarità sulla SF-25: ecco tutta la verità

Secondo quanto sottolineato da ‘Autoracer.it’, sulla SF-25 sono stati ampliati di gran lunga i coefficienti di aerodinamicità rispetto alla monoposto dello scorso anno e i piloti non hanno potuto non apprezzare questo fattore che in pista fa una grande differenza.

Ma la notizia di alcuni presunti controlli da parte della Federazione su queste stesse modifiche ha ovviamente fatto scattare l’allarme nell’ambiente Ferrari e ha attirato parecchio l’attenzione proprio al ridosso dell’avvio del Mondiale.

Da Maranello, stando sempre a ‘Autoracer.it’, però non è trapelata alcun tipo di preoccupazione. Anzi. nella scuderia del Cavallino Rampante si continua a lavorare con grande concentrazione. Anche perché sono state fatte tutte le verifiche del caso sull’ala posteriore e non è emersa nessun tipo di irregolarità. La flessione lavora come deve e non preoccupa il team.

I cosiddetti ‘controllo di legalità’ sono stati superati. E la Federazione ha lavorato a Melbourne già in queste ore procedendo con i controlli di normale routine. La preoccupazione è quindi svanita e al suo posto è subentrata l’adrenalina. Già in questa domenica 16 marzo si potrà capire tanto dell’intera stagione.