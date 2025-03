Kalinskaya umiliata: il video è un affronto

Anna Kalinskaya continua ad attirare l’attenzione e stavolta il video in cui è raffigurata non lascia dubbi: che affronto.

Anna Kalinskaya non ha iniziato questo 2025 nel migliore dei modi, anzi. L’ultimo video circolato in cui la tennista fa da protagonista, poi, non ha migliorato la situazione tanto che la preoccupazione di chi la segue e di chi è suo tifoso è cresciuta ancora di più.

Negli ultimi mesi Anna Kalinskaya ha acceso su di sé le luci dei riflettori anche e soprattutto per la relazione con Jannik Sinner. Relazione che ormai sembrerebbe essere finita in tutto e per tutto. I due tennisti non si vedono più insieme da diversi mesi e la loro possibile rottura è passata totalmente in sordina.

Jannik Sinner ha continuato a concentrarsi sul suo tennis, arrivando a vincere per il secondo anno consecutivo, il Grande Slam in Australia ed è al momento al lavoro aspettando solamente la fine del periodo di squalifica concordato con la Wada. Dal canto suo, la tennista russa non sta invece passando un momento semplicissimo.

Anna Kalinskaya, l’ultimo video che la ritrae non lascia dubbi: la ricostruzione

Il 2025 è iniziato con una vera e propria maledizione per Anna Kalinskaya. A Melbourne, per l’Australia Open, è stata bloccata ai box da un virus. Poi Singapore è stata costretta a ritirarsi. E ancora il dramma è continuato a Indian Wells, dove è stata eliminata sia dal torneo singolare sia da quello doppio. Insomma, non si tratta di un buon periodo come detto e l’ultimo video pubblicato su ‘Instagram’ ne è stato l’ennesima prova.

Nel video si vede la tennista che cerca di distrarsi insieme al suo allenatore ovviamente su un campo da tennis ma con dei racchettoni da padel. Il problema nasce dal fatto che però anche qui l’atleta si è ‘arresa’ dinanzi al suo avversario.

Dopo uno scambio prolungato, come mostrato dalle immagini, alla fine a mettere a segno il punto è stato il suo coach con un lungolinea che non le ha ‘lasciato scampo’. Lo stesso allenatore, per smorzare il momento ripreso, ha anche dichiarato: “L’unico punto che ho vinto è quello che ho postato“, ridendo e cercando appunto di stemperare. Ma il momento è decisamente complicato e la tennista sa che deve uscirne il prima possibile per non perdere ulteriori punti preziosi per strada.