Hamilton ha già cambiato idea: Ferrari in allarme

Lewis Hamilton ha cambiato idea: è successo con la Ferrari subito dopo il Gran Premio d’Australia, i dettagli.

Il Gran Premio d’Australia, inutile nascondersi, per la Ferrari è stato una delusione. Non possono bastare l’ottavo posto conquistato da Charles Leclerc e il decimo di Lewis Hamilton ma bisogna necessariamente fare di più. A tal proposito, hanno colpito le parole del pilota britannico che non le ha mandate a dire e che ha cambiato idea rispetto a quanto dichiarato (e quindi pensato) nel corso della gara.

La gara in Australia non è minimamente andata secondo le aspettative. Anzi, hanno deluso sia Hamilton sia Leclerc ma di base sembra che l’intero lavoro del team non abbia funzionato. E quanto trapelato nel corso della gara, dalle parole riferite tanto da britannico quanto dal monegasco, hanno mostrato a tratti anche un certo nervosismo.

Hamilton e le parole subito dopo la gara: ecco cos’ha dichiarato sull’errore di comunicazione del muretto

“Nell’ultimo settore tutti uscivano, io quantomeno sono rimasto in pista”, ha ammesso Lewis Hamilton subito dopo la gara deludente al cospetto dei giornalisti presenti. “Dopo la linea del traguardo – ha continuato – era abbastanza asciutto e pensavo che ce l’avrei fatta, mancavano pochi giri. Ma poi la pioggia è aumentata”.

“Dal muretto mi avevano detto che sarebbe stata breve, quindi ho giocato il tutto e per tutto. Non mi avevano detto che ce ne era ancora e l’acqua poi è scesa tutta in un colpo. Penso che verso la fine mi mancassero delle informazioni“. Ma poi sono arrivate parole molto chiare su quanto accaduto con il team radio visto che il pilota e il suo nuovo ingegnere Adami non si sono capiti ed è trapelato un certo nervosismo nel corso della gara.

“Riccardo (il suo ingegnere Adami, ndr.) ha fatto un ottimo lavoro – ha dichiarato in controtendenza con quanto accaduto in precedenza – ci stiamo conoscendo poco a poco. Dopo questa gara ci incontreremo per revisionare le nostre discussioni, cosa gli ho detto e viceversa. Di solito a me non servono così tante informazioni durante le gare a meno che non lo chieda”.

“Comunque lui ha fatto del suo meglio, ripartiremo da qui“, ha alla fine dichiarato cambiando sostanzialmente approccio rispetto alla gara e pensando già al futuro. C’è il GP di Shanghai previsto per questo weekend da preparare e bisogna fare in fretta per recuperare. Non c’è tempo da perdere.