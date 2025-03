Hamilton, la delusione più grande: decisione drastica

Hamilton: che delusione, è trapelata tutta la verità per la decisione presa dal pilota. Ecco l’intera ricostruzione.

Lewis Hamilton è tornato a capitalizzare l’attenzione su di sé: ecco cos’è successo con il pilota della Ferrari a pochi giorni dal GP che si correrà con la F1 in Giappone.

Hamilton, insieme a Leclerc, dovrà dare molto di più per la Ferrari: il Mondiale non è iniziato nel migliore dei modi e già in Giappone si deve puntare a migliorare. Nel frattempo, però, il britannico è finito sotto le luci della ribalta per un altro motivo.

Niente da fare tra Lewis Hamilton e Sofia Vergara. I due erano stati pizzicati a gennaio seduti allo stesso tavolo in un ristorante di New York ma, a quanto pare, il neo-ferrarista ha deciso di non proseguire la conoscenza, lasciando l’attrice colombiana naturalizzata statunitense con un bel po’ di amaro in bocca. Quel pranzo, che aveva fatto sognare i fan di gossip di mezzo mondo, sembra essere rimasto solo un ricordo fugace, un fuoco di paglia che non è mai diventato una vera fiamma.

La storia aveva fatto parlare: lui, il campione di Formula 1 con un palmarès da capogiro; lei, protagonista di ‘Modern Family’ che ha conquistato Hollywood con il suo talento e il suo fascino. Ma, a distanza di qualche mese, le indiscrezioni parlano chiaro: la scintilla non è scoccata.

E mentre Sofia Vergara sembrava pronta a buttarsi a capofitto nella nuova avventura sentimentale, Lewis Hamilton ha tirato il freno a mano, proprio come fa in pista quando serve precisione.

Lewis Hamilton e Sofia Vergara: un incontro che ha alimentato il gossip

Tutto è iniziato a gennaio 2025, quando i paparazzi hanno immortalato Lewis Hamilton e Sofia Vergara durante un pranzo a New York. Le foto, scattate in un ristorante alla moda, mostravano i due intenti a chiacchierare e sorridere, con Sofia che, secondo i testimoni, era così presa dalla conversazione da toccare a malapena il piatto.

“Sembravano in sintonia, come se il mondo intorno non esistesse”, ha raccontato una fonte a ‘TMZ’. Fonte che ha anche aggiunto come la donna considerasse il pilota come “un fidanzato perfetto” e come poi si sia sentita “abbandonata“.

Da parte sua, Hamilton non ha mai commentato pubblicamente la vicenda, fedele alla sua natura riservata quando si parla di vita privata. Ma c’è chi dice che il pilota, concentrato sulla nuova stagione con la Ferrari, non avesse spazio per una relazione seria.