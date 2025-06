LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Inter, Bonny ad un passo. Atalanta su due perni del Genoa

Giovedì 26 giugno

8.00 Secondo quanto rivelato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, il Torino sarebbe interessato a due profili per la difesa, ovvero: Idzes del Venezia e Ismajili dell’Empoli. Ecco la news.

Mercoledì 26 giugno

23:46 Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, l’Atalanta di Ivan Juric sarebbe interessata a due giocatori del Genoa, De Winter e Frendrup. Ecco la news.

23:30 Non arrivano buone notizie in casa Lazio, secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, Sarri non si sarebbe aspettato l’attuale situazione con gli indici di liquidità attualmente bloccati che impediscono di fare mercato in entrata. Ecco la news.

23:26 Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà ci sarebbe in programma un nuovo incontro tra il Torino e l’agente di Ngonge del Napoli. Ecco la news.

23:05 Come riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, durante la trasmissione SportitaliaMercato, l’Inter sarebbe sempre più vicina ad acquistare Bonny dal Parma per circa 25 milioni.

22:53 Come già anticipato nei giorni scorsi, dal nostro Gianluigi Longari, Theo Hernandez sarebbe sempre più vicino all’Al Hilal. Ecco la notizia.

19:20 Xhaka-Milan, il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfe, spegne le voci: “Non c’è nessuna trattativa”

19:10 Immobile-Bologna, i dialoghi vanno avanti: così conferma in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà. Qui la notizia.

19:00 Jacopo Fazzini è ufficialmente viola. Con un comunicato sul proprio sito, la Fiorentina ha annunciato l’acquisto dall’Empoli di Jacopo Fazzini. Ecco il comunicato: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Fazzini dall’ Empoli F.C. Fazzini, nato a Massa il 16 marzo 2003, è cresciuto nel settore giovanile azzurro e, dopo aver esordito in Serie A a soli 19 anni, ha già collezionato 76 presenze tra Campionato e Coppa Italia mettendo a segno 7 gol. Il nuovo centrocampista viola ha inoltre vestito la maglia di tutte le Nazionali Giovanili azzurre ed ha disputato con l’Under 21 gli Europei di categoria”.

17:35 Demba Seck vicino al Partizan Belgrado dal Torino

15:00 Hajdari del Lugano seguito da Bologna e Cagliari

14:50 Il Bologna insiste su Zanotti

14:03 Milan, accordo di massima per Samuele Ricci: può essere lui il nuovo metronomo a cui affidare la cabina di regia per la prossima stagione.

13:30 Cagliari, Guido Angelozzi è il nuovo direttore sportivo: c’è l’ufficialità.

12:30 Samuele Ricci-Milan: contatti sempre

più approfonditi dopo quanto anticipato ieri mattina. Lo riferisce Alfredo Pedullà.

11:20 Sampdoria: l’idea De Rossi per la panchina è forte in caso di svolta, come raccontato in esclusiva. Bisogna trovare accordo sui programmi per poter procedere alla risoluzione con la Roma. Lo spiega Alfredo Pedullà

11:15 Aggiornamento di Alfredo Pedullà relativo alla pista Nunez-Napoli. Lo riportiamo di seguito: “Darwin Nunez resta la prima scelta per l’attacco del Napoli. E fino a quando ci sarà la possibilità di prenderlo, il club azzurro metterà in stand-by qualsiasi altra soluzione. Lucca resta in lista, ma è la seconda scelta. I contatti tra Napoli e Liverpool sono andati avanti e stanno andando avanti, bisogna trovare una quadra sul cartellino (gli azzurri partono da 40-42, i Reds chiedono almeno 8 milioni in più di base fissa e bonus), quindi urge lavorare no stop. Ma non hanno fondamento le voci su una missione del Napoli ieri a Liverpool, i contatti sono andati avanti senza la necessità – almeno per ora – di un summit”.

10:47 Al Nassr, risoluzione contrattuale con Stefano Pioli.

10:30 Dopo otto stagioni, Biraghi lascia la Fiorentina. Il saluto del club viola: “Grazie, Capitano. Il Presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, la loro famiglia e tutta la dirigenza della Fiorentina salutano con affetto e gratitudine Cristiano Biraghi, ringraziandolo per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha onorato la maglia viola in questi anni”.

10:15 Jadon Sancho proposto sia al Napoli che alla Juve. I bianconeri hanno approfondito, sulla scia di un’operazione che la scorsa estate era stata a un passo dalla definizione. E negli ultimi tre giorni è stato il club che ha dialogato di più con il Manchester United oltre che con l’entourage dell’esterno offensivo. Il profilo piace anche al nuovo management, c’è il nodo ingaggio, ma soprattutto la necessità di fare una cessione (Nico Gonzalez in caso di offerta congrua) spiega Alfredo Pedullà.

10:00 Il Napoli spinge forte per Noa Lang e Darwin Nunez: lo rivela Alfredo Pedullà.

9:30 Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver esercitato dall’ACF Fiorentina il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Cristiano Biraghi, che ha firmato un contratto biennale.

9:00 Napoli scatenato: focus ora sulla difesa. Il primo della lista per la difesa resta Beukema con possibilità intatte di arrivare a una soluzione con il Bologna. Come evidenzia Alfredo Pedullà, oggi il Napoli non ha valutato alternative ed è pronto a mettere sul tavolo 30 milioni più eventuali bonus.

8:00 ll Como insegue con forza Jesus Rodriguez, l’attaccante esterno classe 2005 del Betis Siviglia che è da tempo il primo nome nella lista di Fabregas. I contatti sono andati avanti bene.

07:00 Saba Goglichidze può lasciare l’Empoli. Per il classe 2004 (che ha un contratto in scadenza tra tre anni) ci sono timidi interessi in Serie A, anche il Parma, ma c’è stato un sondaggio importante dall’Arabia che potrebbe diventare qualcosa di più concreto. Lo riferisce Alfredo Pedullà.

6:30 Gudmundsson resta alla Fiorentina

6:00 Le parole del DS del Milan in chiave mercato