LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: il Napoli sollecita il Gala per Osimhen, le parole dell’agente di Lautaro

Siamo a luglio e questo significa soltanto una cosa, che il calciomercato entra nel vivo in uno dei mesi più caldi in chiave trattative. SPORTITALIA vi racconta ogni movimento con un live dedicato per non farvi perdere nemmeno un solo istante di ufficialità, indiscrezioni ed esclusive di questa sessione estiva di mercato.

Calciomercato: tutte le trattative live

18.26 UFFICIALE – Annuncio dell’Empoli: “Kevin Pasalic, difensore svedese classe 2007 e Edoardo Perin, centrocampista italiano classe 2007, sono due nuovi calciatori azzurri”.

18.20 Alfredo Pedullà su Osimhen : il Napoli ha nuovamente sollecitato garanzie, ancora zero riscontri.

18.00 Camano su Gila: “Ha ancora due anni di contratto con la Lazio”.

17.05 Esclusiva di Gianluigi Longari: “L’Hellas Verona è tra le squadre che hanno preso informazioni per l’attaccante Oscar Aranda del Famalicao.

17.05 Okan Buruk, allenatore del Galatasarsy, ha parlato così di Hakan Calhanoglu. Queste le sue dichiarazioni riportate da Sporx: “Tutti lo vogliono, è uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Lo conosco da quando avevo 16 anni. Il suo amore per il Gala è fortissimo, attualmente gioca per una squadra che si aspetto un introito significativo. Se cedi un calciatore di quel calibro, pagherai un sacco di soldi per un giocatore dello stesso calibro. Anche le aspettative dell’Inter sono normali”.

17.00 La Roma sta formalizzando un’altra cessione, Eldor Shomurodov è sbarcato nelle scorse ore a Istanbul per sostenere le visite mediche di rito col Basaksehir.

16.54 Intercettato ai microfoni, l’agente di Lautaro Martinez – Camano – ha dichiarato: “Resta al 100%”.

16.50 Terminato l’incontro in sede Inter con i dirigenti del Bruges: no comment generale su tutto. Il direttore generale del club belga, Bob Madou, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

16.31 Esclusiva di Gianluigi Longari: Michel Vlap del Twente vicino allo Spartak Mosca

16.30 Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Immobile.

16.20 Ultimi aggiornamenti esclusivi di mercato: Bashi ha firmato con il Catanzaro, a breve l’ufficialità. Lorenco Simic verso Avellino, dovrebbe effettuare presto le visite mediche. Omoregbe verso il Novi Pazar. Tanto interesse anche Tommaso Guercio, su di lui ci sono Spezia, Reggiana e Carrarese.

16.10 Marco Asensio verso la Turchia, accelera il Fenerbahçe. Secondo quanto riferito dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, infatti, il club di Istanbul avrebbe trovato l’accordo con il PSG: affare da circa 12 milioni di euro, manca solo il sì definitivo del giocatore.

15:51 Theo Hernandez è in Arabia Saudita e ha incontrato Fahad bin Nafel è il presidente dell’Al-Hilal Saudi Football Club.

15:35 Davy Rigaux, DS del Bruges, e Bob Madou, DG del club belga, in sede Inter per trattare il passaggio del centrocampista Aleksandar Stankovic nella formazione che peraltro è proprietaria di Ardon Jashari.

14:40 ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko.

13:47 Miodrag Bozovic, ex allenatore degli iraniani dell’Esteghlal, dei serbi della Stella rossa e dei russi del Rostov, è nel mirino del Trabzonspor in Turchia. Sarebbe il favorito del club di Trebisonda per sostituire Fatih Tekke, subentrato a metà stagione.

13:35 Alberto Costa, lo Sporting allo scoperto, offerti 20 milioni alla Juventus.

13:30 Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wolfsburg per l’acquisizione a titolo temporaneo fino al termine della stagione con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, del calciatore croato Bartol Franjic.

13:15 Il Palmeiras ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante paraguaiano Ramón Sosa, proveniente dal Nottingham Forest.

13:00 Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gvidas Gineitis fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva.

13:00 Christian Norgaard, ex Fiorentina, è nuovo giocatore dell’Arsenal: il 31enne centrocampista arriva dal Brentford, dove ha collezionato 196 presenze in tutte le competizioni, di cui 122 in Premier League, segnando 13 gol e fornendo 18 assist.

11:00 Jordan Henderson risolve il contratto con l’Ajax

10:55 Esclusiva SI – Pedullà: “Cremonese, chiesto Zerbin al Napoli”

9:20 La Gazzetta dello Sport svela un’operazione in uscita per l’Inter: Tajon Buchanan al Sassuolo per 7-8 milioni di euro con recompra a favore del club nerazzurro.

8:50 Club Brugge, l’ad Madou frena sul trasferimento di Jashari al Milan: “Non è il momento giusto”. (LEGGI QUI)