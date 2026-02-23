Atalanta-Napoli, Chiffi fermato dall’Aia: riconosciuti gli errori

Daniele Chiffi verrà sospeso dopo Atalanta-Napoli. La sconfitta degli azzurri è arrivata in rimonta, ma è anche stata segnata dagli errori clamorosi del direttore di gara e dalle omissioni del VAR Gianluca Aureliano.

Il Napoli è caduto ieri 2-1 in rimonta contro l’Atalanta in una partita segnata da gravi episodi arbitrali. Dopo il vantaggio iniziale degli azzurri con Beukema, la squadra di mister Raffaele Palladino ha ribaltato il risultato con i gol di Pasalic e Samardzic.

Ma ciò che ha fatto discutere maggiormente sono state le decisioni del direttore di gara Daniele Chiffi e dell’addetto VAR Gianluca Aureliano. Gli errori arbitrali hanno influenzato direttamente il risultato, generando proteste dei giocatori e indignazione dei tifosi, mentre i principali quotidiani sportivi hanno riservato giudizi durissimi nei confronti di Chiffi.

Gli errori di Chiffi

Durante la partita, Chiffi è stato protagonista di decisioni contestatissime. Il rigore per il presunto fallo di Hien su Hojlund tolto dopo on field review e il gol annullato al Napoli per il fallo dello stesso centravanti danese su Hien hanno scatenato l’ira della società azzurra.

Più in generale la gestione dell’intero match della New Balance Arena è stata giudicata “sconcertante” dai principali quotidiani, mentre tifosi e addetti ai lavori hanno sottolineato come le scelte di Chiffi abbiano compromesso la regolarità del match, creando un clima di frustrazione e rabbia tra i giocatori azzurri.

Lo stop a Chiffi e le conseguenze

Il designatore dell’AIA Rocchi ha deciso di sospendere temporaneamente Chiffi a seguito della partita. Si tratta dell’ennesimo stop legato alla gravità degli errori commessi da un direttore di gara in questo campionato.

La sospensione vuole tutelare la credibilità del campionato e ricordare l’importanza di coerenza, attenzione e correttezza nelle gare ad alto livello. Un intento del tutto vano che si inserisce in un momento in cui il dibattito sulla gestione VAR e sulla responsabilità degli arbitri nei match decisivi è più acceso che mai.

Le dichiarazioni di Manna

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, aveva così commentato l’arbitraggio di Chiffi a caldo: “Non ho risposte a questo. Noi non ci siamo mai lamentati, siamo sempre stati corretti. È una stagione difficile, e uscire da qua senza punti per errori di altri vuol dire che è una situazione preoccupante”. Sul VAR ha aggiunto: “Sbagliare può capitare, ma se abbiamo il VAR che può aiutare l’arbitro allora cambia tutto. Dalla tribuna pensavamo che la palla fosse uscita: non capisco perché non sia stato controllato. Da sopra bisogna fare ragionamenti seri”.