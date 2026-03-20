Genoa-Udinese, crollo rossoblù: bianconeri decimi

Crollo rossoblù al Ferraris nella 30^ giornata di Serie A, l’Udinese vince 0-2 nel segno di Ekkelenkamp e Davis e si porta al decimo posto in classifica. Banda De Rossi che resta ancorata a 33 punti al 14^ posto.

Vittoria di qualità e spirito quella dell’Udinese che batte il Genoa di De Rossi, tra le squadre più in forma del campionato e supera momentaneamente il Sassuolo, impegnato contro la Juventus, portandosi nella parte sinistra di classifica. Prestazione per larghi tratti alla pari del Grifone che crolla alla distanza. Decisivo il solito Zaniolo che inventa l’assist dello 0-1. Nel finale c’è gioia anche Davis che sigla lo 0-2 salendo a 10 gol in Serie A. Come lui soltanto Hojlund e Douvikas. Meglio solo Lautaro Martinez a 14. Ora la sosta con il Genoa che ci arriva dopo un passo falso e l’Udinese con un importante successo in trasferta.

Genoa sfortunato e impreciso si resta 0-0

Primo a totale appannaggio del Genoa di De Rossi. Prima grande chance al 25′. Punizione di Malinovsky che colpisce in pieno la traversa. Passa un minuto, uscita a vuoto di Okoye e Vitinha a porta sguarnita calcia colpevolmente fuori. Entra in partita anche Colombo, corner rossoblù con la punta che per poco manca il pallone e non trova il gol. Ancora Grifone pericoloso al 37′. Solet sbaglia l’intervento, Colombo calcia da posizione impossibile e impatta la traversa. Occasione clamorosa. Primo tempo senza grandi chance per l’Udinese con Zaniolo e Davis che non riescono ad incidere. Prima frazione che termina 0-0.

Vince 0-2 l’Udinese

Pronti via, rigore per il Genoa. Braccio di Kabasele in area di rigore. Movimento congruo e arto lineare al corpo. Collu richiamato dal VAR toglie il rigore. Al 66′ passa l’Udinese. Cross visionario di Zaniolo alla prima grande giocata della partita, Ekkelenkamp di testa supera Ositgard e sigla lo 0-1 per l’Udinese. Grifone che spinge e non trova il gol. L’Udinese si difende e resiste evitando la rimonta del Grifone. Al 97′ l’Udinese la chiude con il secondo vero tiro in porta. Rinvio di Okoye che trova Davis, l’attaccante è bravo ad immolarsi e a battere Bijlow per la rete che vale lo 0-2. Decimo gol in campionato per Davis, agganciati Hojlund e Douvikas, -4 dal capocannoniere Lautaro Martinez. Stagione straordinaria dell’Inglese. Ora la sosta. Genoa fermo al 14^ posto. Udinese momentaneamente decima. Per Davis, ammonito e diffidato niente match contro il Como al rientro. Un assenza sicuramente pesante che gli uomini di Runjaic proveranno a colmare alla ricerca dei 3 punti.