Fiorentina, la sofferenza è ancora lunga: Kabasele, Davis e Buksa, 3-0 dall’Udinese

La Fiorentina torna a vedere tutto nero: pesante sconfitta in Friuli contro l’Udinese, che regola i viola con un secco 3-0. Di Kabasele, Davis (su calcio di rigore) e Buksa le tre reti. La squadra di Vanoli rimane in zona rossa, al terz’ultimo posto (alla pari con Lecce e Cremonese).

L’unica nota, per così dire, meno negativa per la Fiorentina è che là sotto hanno perso praticamente tutte (per ultimo il Pisa), a parte il Torino (vittoria sulla Lazio nonostante altre contestazioni), Cagliari e Parma (che hanno pareggiato fra loro). I viola cadono ancora: 3-0 pesante in Friuli. L’Udinese passa agevolmente grazie alle reti di Kabasele, Davis (su calcio di rigore) e Buksa. La squadra di Paolo Vanoli rimane così al terz’ultimo posto a pari punti con Lecce e Cremonese (qui la classifica di Serie A). Kean e compagni tornano a Firenze con la certezza che ci sia ancora molto da soffrire: le ultime vittorie sono state solamente l’illusione che il peggio fosse ormai alle spalle.

Udinese-Fiorentina 3-0, la partita

Al Bluenergy Stadium la partita si accende fin dai primi minuti, con l’Udinese determinata a lasciarsi alle spalle il momento difficile dopo tre sconfitte consecutive. L’atteggiamento dei friulani è aggressivo e concreto, e il vantaggio arriva già al 10’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Zaniolo, Kabasele sceglie perfettamente il tempo dell’inserimento e, con un colpo di testa preciso, supera De Gea portando avanti i padroni di casa.

La Fiorentina fatica a reagire con decisione. Il possesso palla non si traduce in occasioni realmente pericolose e l’unico a provarci con una certa insistenza è Mandragora, che però non riesce a trovare lo specchio della porta, sprecando anche una chance invitante. L’Udinese, invece, continua a mostrarsi più incisiva e va vicina al raddoppio con Davis, il cui sinistro costringe De Gea all’intervento, seppur su una conclusione non particolarmente angolata. Si va all’intervallo sull’1-0, con i friulani pienamente in controllo.

Udinese-Fiorentina 3-0, crollo viola nel secondo tempo

Nella ripresa la Fiorentina prova a cambiare volto con alcune sostituzioni (fuori Pongracic e Brescianini, dentro al loro posto Comuzzo e Ndour), ma la manovra resta poco fluida e prevedibile. L’Udinese ne approfitta e continua a creare le opportunità migliori. Il momento chiave arriva poco prima della metà del secondo tempo: Davis entra in area e viene atterrato da Rugani, causando un calcio di rigore. Lo stesso attaccante si presenta dal dischetto e realizza il 2-0, indirizzando in modo deciso la gara.

Nel finale c’è spazio anche per il terzo gol, firmato da Buksa, che chiude definitivamente i conti. A rendere più amaro il pomeriggio per entrambe le squadre contribuiscono gli infortuni di Bertola e Kean, costretti a uscire dopo un duro scontro di gioco negli ultimi minuti.