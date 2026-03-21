Juventus-Sassuolo, Locatelli spreca dal dischetto: Grosso ferma Spalletti

Non basta il gol di Kenan Yildiz alla Juventus per centrare i 3 punti contro il Sassuolo. All’Allianz Stadium finisce 1-1 tra la banda di Luciano Spalletti e quella di Fabio Grosso.

Yildiz chiama, Pinamonti risponde allo Stadium finisce 1-1 tra la Juventus e il Sassuolo. Un risultato storico per i neroverdi che solo nel 2019, sotto la guida di Roberto De Zerbi avevano ottenuto punti in casa della Juve. Finì 2-2 quella volta. Gara dominata per lunghi tratti dalla Juventus che sfiora più volte il gol e lo trova con Yildiz dopo una grande azione di Conceicao. Nella ripresa è Berardi ad ispirare per l’1-1 firmato da Andrea Pinamonti. Nel finale il subentrato Vlahovic si gudagna il rigore della possibile vittoria. Dal dischetto si presenta Locatelli che calcia però malissimo. Para Muric. Finisce 1-1. A 11 dalla fine spazio anche per il ritorno in campo di Milik.

Yildiz stappa le marcature

Ci prova Locatelli dopo 3 minuti, colpo di testa che Muric alza sopra la traversa. Al 8′ combinazione McKennie-Conceicao, con il portoghese che calcia al volo e centra Muharemovic. Vantaggio Juventus al 14′ con Yildiz. Azione fulminea e perfetta dei bianconeri. Lancio di Perin, Conceicao semina i difensori avversari e crossa per Yildiz che con una precisa conclusione batte Muric e sigla l’1-0 Juventus. 2 minuti e Thuram ci prova, Muric manda in corner. Prima occasione Sassuolo al 26′ con Pinamonti. Di testa l’attaccante mette fuori su sponda di Idzes. Grande occasione per Kalulu al 41′. Conclusione a lato del difensore di Spalletti. Prima frazione che finisce 1-0.

Pari Pinamonti, Locatelli sbaglia il rigore

Pronti via e al 52′ Pinamonti fa 1-1. Volpato serve sulla destra Berardi con l’esterno che crossa al centro per Pinamonti, bravo ad anticipare Bremer e battere Perin per il pari neroverde. Volpato pericoloso al 59′. Mancino dell’ex Roma respinto da Locatelli. Doppio cambio di Spalletti al 62′. Dentro Miretti e Koopmeiners, fuori Thuram e Cambiaso. Occasione Boga al 64′. L’ex calcia da fuori, Muric respinge con i pugni. Giallo per Bremer dopo fallo su Bakola. Sponda di Kalulu per Koopmeiners che calcia venendo però respinto. Doppio cambio Sassuolo al 69′. Dentro Laurienté e Lipani per Bakola e Volpato. Ancora Boga pericoloso al 74′. Cross di Conceicao per il compagno che colpisce di testa, Muric salva sulla linea. Dentro Vlahovic e Milik per Boga e Kelly. Per il polacco rientro in campo dopo 665 giorni. L’ultima gara Juventus-Monza nel 2024. Rigore Juve al 83′. Marchetti richiamato al VAR da Abisso assegna un penalty per fallo di mano di Idzes a contrasto con Vlahovic. Dal dischetto Locatelli sbaglia, calcia malissimo e Muric para. La Juve si getta ancora all’attacco ma non trova il gol, finisce 1-1.