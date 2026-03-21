Juventus, Spalletti: “Meritavamo di più”. Poi commenta le scelte di Gattuso

Termina 1-1 la gara tra Juventus e Sassuolo nella 30^ giornata di Serie A. Dopo il match Luciano Spalletti ha commentato il pareggio e le convocazioni di Gattuso per i playoff Mondiali.

Yildiz la sblocca, Pinamonti fa 1-1. Nel finale Locatelli sbaglia il rigore della vittoria. Luciano Spalletti ha commentato il pareggio contro la banda Fabio Grosso. Il tecnico ha commentato la partita e il risultato finale. Una gara che ha in parte soddisfatto il tecnico bianconero che ha ammesso come a suo parere meritassero di vincere il match. L’allenatore ha anche svelato un retroscena sul calcio di rigore e sulla scelta di lasciarlo battere a Manuel Locatelli. In vista della gara tra Italia e Irlanda del Nord, l’allenatore ha anche commentato le convocazioni di Gennaro Gattuso e si è detto fiducioso. L’ex CT ha apprezzato le scelte dell’erede.

Juventus, Spalletti parla così del pari col Sassuolo

Così sul gol di Yildiz: “Conceicao ha fatto bella giocata sul gol di Yildiz, ma poi ha sbagliato 6 volte la scelta in situazioni simili. Avremmo meritato di vincere. Siamo arrivati 10 volte in area, ma abbiamo fatto vedere poca maturità e pulizia di scelta, poca conoscenza su quello che dovevamo fare. Siamo distrutti dal dispiacere per il risultato. Va accettato il risultato: c’è ancora spazio per centrare l’obiettivo“.

Sul rigore di Locatelli: “E’ venuto e mi ha detto che si sentiva di batterlo, ce n’era due o ter che volevano batterlo ma lui è il rigorista. Va bene così, i rigori si possono anche sbagliare. fa parlare un rigore sbagliato e siamo dispiaciuti per non aver portato a casa la partita“.

Perché Milik e Vlahovic e non David e Openda: “In una partita come stasera ci vogliono due attaccanti più fisici, che hanno più forza nei contrasti e sulla palla buttata in area: infatti il rigore nasce da una palla del genere. Se ci voleva una manovra più ampia, è un altro conto“.

I jolly stanno finendo: “Non ho capito cosa vuol dire. Le partite da vincere son tutte, c’è un margine che ti permette di rimontare al di là dei risultati di domani. Si ragiona in fondo a seconda del risultato. Quando sei dietro, devi essere bravo a fare più punti dell’avversario e lui deve fare un passo falso. La possibilità, con questo numero di gare, è intatta ed è lì davanti“.

Così sulle scelte di Gattuso: “Bisogna aver fiducia in questa Nazionale: #Gattuso ha fatto scelte giuste e abbiamo le carte in regola per andar al Mondiale“.