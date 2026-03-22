Roma-Lecce, Robinio Vaz regala un sogno a Gasp: Champions a 3 punti

Vince 1-0 la Roma di Gian Piero Gasperini contro il Lecce di Eusebio Di Francesco tornando così al successo in Serie A. A decidere la gara il timbro nel secondo tempo di Robinio Vaz.

E’ il primo gol italiano di Robinio Vaz a regalare i 3 punti alla Roma contro il Lecce nella 30^ giornata di Serie A. Giallorossi che staccano di 4 lunghezze l’Atalanta e si portano a 54 punti, alla pari della Juventus e a –3 dal Como quarto in classifica. Una gara che vede la Roma rischiare fino alla fine. Giallorossi stanchi che patiscono la gara di giovedì in Europa League e passano in vantaggio soltanto nel secondo tempo con il subentrato Robinio Vaz, bravo a battere un non perfetto Falcone su cross di Hermoso. Lo stesso difensore è miracoloso poco dopo nel salvare il risultato e permettere così alla banda del Gasp di ottenere i 3 punti.

Primo tempo senza gol

Occasione Roma al 11′. Inserimento di Mancini bravo a servire Malen. L’attaccante si gira e calcia ma la palla finisce fuori. Al 20′ ancora Roma. Pellegrini calcia da fuori Falcone devia coi piedi. Al 24′ annullato a Pisilli il vantaggio. Il centrocampista aveva battuto Falcone ma la posizione di partenza di Pellegrini porta all’annullamento della rete. Nessuna grande emozione e prima frazione che si conclude con il risultato di momentanea parità. Roma-Lecce 0-0.

Vaz la decide, vince la Roma

Secondo tempo che si apre con un cambio nella Roma. Problema fisico per Mancini. Dentro Ghilardi. Al 52′ entra anche Vaz per El Aynaoui. Roma che passa al 4312. 5 minuti e Vaz la sblocca. Cross di Hermoso e colpo di testa di Vaz che supera un disastroso Falcone. 1-0 Roma. Doppio cambio nel Lecce al 61′. Dentro Fofana e Cheddira. Fuori Gandelman e Stulic. Cambio obbligato 6 minuti dopo. Fuori Banda dentro N’Dri. Occasione Lecce al 73′. Prima Svilar salva su N’Dri. Poi Hermoso su Pierotti. Altro doppio cambio nella Roma, dentro Angelino e Arena per Tsimikas e Malen. Chance Roma al 78′ con Arena su assist di Pisilli. Al 80′ fuori Pellegrini dentro Venturino. Chance Roma al 85′. N’Dicka sfiora due volte il gol. Ultimi due cambi nel Lecce. Dentro Helgason e Sala. Fuori Ramadani e Pierotti. Finisce 1-0 Roma.