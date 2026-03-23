Esclusiva SI – Lazio, passi in avanti per un difensore

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, la Lazio sarebbe sempre più vicina ad acquistare un difensore portoghese dall’Union Berlino a parametro 0.

Diogo Leite alla Lazio a parametro 0, l’esclusiva del nostro Alfredo Pedullà del 2 febbraio trova ora ulteriore conferma. Il difensore centrale classe 1999, gioca attualmente all’Union Berlino ed è a scadenza al 30/06/2026. Il portoghese è reduce da un infortunio e nelle prossime settimane dovrebbe svolgere alcuni controlli. Un reparto quello difensivo dove la Lazio potrebbe perdere Romagnoli e Gila, entrambi in scadenza al termine della prossima stagione. Il primo potrebbe essere proprio il centrale dell’Union Berlino che come riportato dal nostro Alfredo Pedullà, è oramai sempre più in orbita della Lazio.

La news

Così sul proprio sito il nostro Alfredo Pedullà: “Diogo Leite in orbita Lazio a parametro zero. Ci sono ulteriori conferme rispetto all’esclusiva dello scorso 2 febbraio quando avevamo parlato di una trattativa concreta per arrivare alle intese rispetto al contratto in scadenza con l’Union Berlino il prossimo giugno. I contatti per il difensore centrale portoghese classe 1999 sono proseguiti anche negli ultimi giorni. Diogo Leite è reduce da un infortunio, possibile che nelle prossime settimane si sottoponga alle visite, passaggio fondamentale per arrivare alle intese definitive. La Lazio ha bisogno di un paio di rinforzi nel reparto arretrato, considerata la situazione particolare di Romagnoli e Gila, entrambi in scadenza nel 2027. E Diogo Leite è sempre più in orbita biancoceleste“.

Il tweet:

Lazio, la vittoria di Bologna

Bologna-Lazio 0-2

Proteste del Bologna dopo 7 minuti. Orsolini chiede un fallo di Romagnoli non ravvisato ne da arbitro ne da VAR. Decisione apparentemente giusta. Incrocio di Moro al 21′. Dalla distanza ci prova il centrocampista che manca di pochissimo il gol. Ko Gila, al suo posto Provstgaard al 26′. Chance Lazio al 34′. Isaksen fa correre Marusic che effettua un tiro-cross che sfiora l’incrocio. Finisce 0-0 il primo tempo.

Rigore Bologna al 50′. Fallo di Motta su Castro. Dal dischetto si presenta Orsolini, Motta intuisce e blocca. Si resta 0-0. Al 60′ ci prova Isaksen. Contropiede del danese che calcia a giro Ravaglia allunga fuori la sfera. Passa la Lazio al 73′ con Taylor. Lampo Lazio, Noslin serve Dia che calcia. Moro mura ma la palla arriva a Taylor che batte Ravaglia 0-1. Occasione per Cancellieri al 81′. L’esterno si accentra e calcia, para Ravaglia. Un minuto e Taylor trova la doppietta. Dia trova Taylor che dribbla il portiere felsineo e appoggia in porta per lo 0-2. Bologna che sfiora il gol al 93′. Conclusione di Vitik con Motta che rischia l’errore ma è fortunato. Finisce 0-2, vince la Lazio, Bologna superato.