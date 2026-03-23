Klopp-Real Madrid, tutta la verità: parla il tecnico

La stagione del Real Madrid ha visto un cambio in panchina con l’esonero di Xabi Alonso e l’arrivo di Alvaro Arbeloa. Per la prossima stagione, tante le voci fra cui quella legata a Jurgen Klopp. L’ex Dortmund e Liverpool ha voluto dire la sua.

Jurgen Klopp e il Real Madrid, un binomio che da tanto tempo è sulla bocca di tutti ma che anche questa volta sembra destinato a non concludersi. L’attuale stagione del Real Madrid ha visto l’avvicendamento tra Xabi Alonso e Alvaro Arbeloa sulla panchina dei Blancos. Difficile però pensare che Arbeloa possa risultare come il prossimo allenatore delle Merengues. Tra i nomi di cui si è sempre parlato ecco quindi che sembrava poter prendere quota quello di Jurgen Klopp. L’allenatore ex Borussia Dortmund e Liverpool ha preso parola per smentire tutte le voci e chiarire come non diventerà il prossimo allenatore del Real Madrid.

Le parole di Klopp

Ecco il commento del tecnico tedesco ex Liverpool e Borussia Dortmund: “Tutte le notizie che stanno uscendo sono pura assurdità. Non mi hanno chiamato nemmeno una volta, neanche una sola. Non hanno chiamato neanche il mio agente. Preferirei assumere la guida dell’Atlético Madrid contemporaneamente. Mi dispiace Madrid, ma prima dovete chiamare voi.” Parole nette quelle di Klopp che ha chiuso al Real Madrid, ammettendo come non ha ricevuto nessuna chiamata dai Blancos. Netta invece l’apertura all’Atletico Madrid, guidato attualmente da Simeone che sta ottenendo grandi risultati da tante stagioni.

🚨 Jürgen Klopp on rumours linking him with Real Madrid: 🗣️ “All the news that’s coming out is complete nonsense. They haven’t called me even once, not even a single time. They haven’t called my agent either. Preferably, I’d take over at Atlético Madrid at the same time.… pic.twitter.com/wnHHYdVIa3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 23, 2026

La stagione del Real Madrid

Il Real Madrid è attualmente secondo i Liga, alle spalle del Barcellona a -4 dai ragazzi di Flick. L’ultimo turno ha visto i Blancos battere 3-2 l’Atletico Madrid con una doppietta di Vinicius e la rete di Valverde che hanno risposto a Lookman e Molina. 9 giornate ancora a disposizione con la banda Arbeloa che proverà a rientrare per il campionato. In Copa del Rey 2026, è invece arrivata l’eliminazione a gennaio contro l’Albacete. In Champions League, invece, i ragazzi di Arbeloa hanno eliminato il Manchester City. Vittoria 3-0 a Madrid con tripletta di Valverde e successo 1-2 a Manchester con doppietta di Vinicius Jr.