Padova, scelto il nuovo allenatore: ecco chi sostituirà Andreoletti

Roberto Breda sarà il nuovo allenatore del Padova. Saltata la trattativa con Guido Pagliuca con cui c’era un principio d’accordo: gli aggiornamenti.

Roberto Breda sarà il nuovo allenatore del Padova. Saltata la trattativa con Guido Pagliuca con cui c’era un principio d’accordo: ecco tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Roberto Breda sarà il nuovo allenatore del Padova. Saltata la trattativa con Guido Pagliuca con cui c’era un principio d’accordo ma poi al momento del dunque non si è trovato l’incastro giusto. Breda nelle prossime ore firmerà l’accordo con il club e prenderà il posto di Andreoletti esonerato. accordo fino al termine della stagione. Senza opzioni.

Momento di forte tensione in casa Sampdoria: circa 300 tifosi protestano a Bogliasco durante l’allenamento, contestando squadra e società dopo l’ennesimo passo falso. Clima incandescente alla vigilia della delicata sfida contro l’Avellino.

Circa 300 tifosi della Sampdoria si sono radunati a Bogliasco per manifestare il proprio malcontento durante l’allenamento della squadra in vista della sfida contro l’Avellino. Una protesta accesa, segnale evidente di un clima tornato pesante dopo un periodo che sembrava aver restituito un minimo di serenità all’ambiente blucerchiato.

La dura contestazione per la Sampdoria

Il mercato di gennaio e alcuni risultati positivi avevano infatti contribuito a far dimenticare, almeno in parte, le difficoltà vissute nei mesi precedenti. Tuttavia, le ultime prestazioni hanno riacceso le preoccupazioni. La sconfitta di Carrara ha rappresentato il punto di rottura per molti sostenitori, che hanno deciso di far sentire la propria voce direttamente al centro sportivo. La situazione è apparsa subito delicata, tanto da richiedere la presenza delle forze dell’ordine, tra cui Digos, polizia e carabinieri, per garantire la sicurezza e prevenire eventuali degenerazioni.

La squadra, ora guidata da Attilio Lombardo dopo gli esoneri di Angelo Gregucci e Pasquale Foti, stava preparando una partita cruciale per il proprio futuro stagionale. Accanto al tecnico, presenti anche il team manager Marco Invernizzi e il direttore sportivo Mancini, risparmiati dalla contestazione più dura.

Nel corso del raduno, i tifosi hanno esposto striscioni e intonato cori soprattutto contro società e giocatori. Il momento più teso si è verificato quando alcuni calciatori si sono avvicinati ai sostenitori nel tentativo di un confronto: il dialogo, però, non è mai realmente partito e i giocatori sono stati invitati ad allontanarsi. I cori, in alcuni casi, sono stati particolarmente pesanti, segno di una frustrazione ormai difficilmente contenibile.