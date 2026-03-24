Lukaku rinuncia alle amichevoli del Belgio: torna a Napoli

Lukaku torna a Napoli dopo la convocazione con il Belgio: niente amichevoli contro USA e Messico. L’attaccante punta a recuperare la miglior condizione lavorando con il club dopo aver saltato l’inizio della stagione.

Dopo la parentesi di poco più di un giorno con la nazionale, Romelu Lukaku è pronto a fare ritorno a Napoli per concentrarsi esclusivamente sul lavoro con il club. L’attaccante belga, infatti, ha risposto alla chiamata del Belgio, ma non prenderà parte alle amichevoli contro Stati Uniti e Messico, scegliendo di preservare la propria condizione fisica.

Una decisione condivisa con lo staff medico e tecnico, dettata dalla necessità di recuperare il miglior stato di forma dopo aver saltato tutta la prima parte della stagione. Lukaku, infatti, è rimasto a lungo ai box, e il suo rientro va gestito con attenzione per evitare ricadute e permettergli di tornare protagonista nel momento chiave dell’annata.

Lukaku torna a Napoli

Il ritorno anticipato in Italia rappresenta un segnale chiaro: la priorità, in questo momento, è ritrovare ritmo e continuità. A Napoli, l’attaccante potrà lavorare quotidianamente con lo staff del club, seguendo un programma personalizzato per migliorare condizione atletica e brillantezza sotto porta.

L’obiettivo è quello di tornare al top il prima possibile e dare un contributo concreto alla squadra. Una squadra che ora comincia a credere di poter compiere una clamorosa rimonta scudetto. Con la vittoria sul Cagliari di venerdì sera, la squadra di Antonio Conte è tornata a -7 dall’Inter capolista, che ha pareggiato a Firenze.

La rinuncia alla Nazionale

La scelta di rinunciare agli impegni con la nazionale non è mai semplice per un giocatore del calibro di Lukaku, da sempre punto di riferimento del Belgio, nonché miglior marcatore della storia dei Diavoli Rossi. In questa fase della stagione in vista del Mondiale, la gestione delle energie diventa fondamentale. Meglio rinunciare a due test internazionali piuttosto che rischiare di compromettere il percorso di recupero.

Romelu Lukaku will not take part in the upcoming Red Devils friendlies in the US against the United States and Mexico. Romelu has chosen to focus on training to further optimize his physical condition. The KBVB respects his decision and wishes him the best of luck. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 24, 2026

Napoli, attesa per il miglior Lukaku

A Napoli c’è attesa per rivederlo in campo con continuità. Il suo ritorno a pieno regime potrebbe rappresentare un valore aggiunto importante per il reparto offensivo, che ha dovuto fare a meno della sua fisicità e della sua capacità di fare reparto da solo per diversi mesi.

Lukaku sa di dover ritrovare la migliore versione di sé stesso, e il lavoro quotidiano sarà determinante. Il club, dal canto suo, punta molto su di lui per il finale di stagione, nella speranza che possa incidere nei momenti decisivi.

Il rientro a Napoli, dunque, non è solo logistico, ma rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di recupero del centravanti belga. Ora la parola passa al campo, con l’obiettivo di tornare presto protagonista.