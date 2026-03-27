Roma, Gasperini perde un big: rientra in anticipo dalla nazionale

La sosta nazionali spesso coincide con infortuni. Questa volta sembra essere toccato alla Roma che rischia di perdere Wesley. Il terzino tornerà in anticipo dal Brasile dopo un problema muscolare.

Cattive notizie per Gian Piero Gasperini dalla pausa nazionali. Problemi fisici per Wesley, che interrompe anzitempo la sua esperienza con il Brasile. L’esterno della Roma ha infatti accusato un infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il ritiro e a fare rientro in Italia. Il giocatore era stato utilizzato nella gara precedente contro la Francia, lasciando il campo al 70′, dopo aver avvertito un problema alla coscia destra. Lo staff medico ha quindi deciso per il rientro anticipato, così da consentire ulteriori accertamenti direttamente a Trigoria. Dopo la sosta la Roma sarà impegnata in casa dell’Inter e la presenza di Wesley è fondamentale per Gasperini.

Roma, Wesley ko in nazionale

In casa giallorossa si attende ora di capire l’entità dell’infortunio riportato da Wesley nella gara contro la Francia. L’obiettivo è di rimetterlo a disposizione il prima possibile. L’attenzione è già rivolta al calendario giallorosso: l’obiettivo della Roma è recuperarlo per la sfida di campionato contro l’Inter del 5 aprile, la prima dopo la sosta, anche se tutto dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico nei prossimi giorni. Sarà quindi fondamentale capire quali saranno le condizioni dell’esterno, fondamentale nello scacchiere tattico di Gasperini. Un ko pesante sicuramente per l’importanza del calciatore e che in casa giallorossa sperano si possa risolvere velocemente. Wesley ha giocato i primi 70 minuti per poi accusare un problema fisico. Al suo posto è entrato l’ex Roma Ibanez. Il Brasile ha poi perso 1-2 con la rete, la prima in nazionale di Bremer.

Il comunicato del Brasile

Così la nazionale Brasiliana: “𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑅𝑎𝑝ℎ𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑒 𝑊𝑒𝑠𝑙𝑒𝑦 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑒𝑠𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜 𝐴𝑛𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑡𝑖. 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑏𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎. 𝑉𝑒𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖̀ 𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑚𝑢𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖. 𝐼 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖 𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑒. 𝑁𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑟𝑙𝑖”.

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Brasile-Francia 1-2

Vince 1-2 la Francia contro il Brasile nel match di preparazione alla prossima Coppa del Mondo. Francesi che la sbloccano al 32′ con Mbappé su assist di Dembélé. In avvio di ripresa il Brasile cambia, dentro Luiz Henrique per Raphinha. Al 55′ Francia in 10, espulso Upamecano. Giro di cambi, dentro Lacroix e Kanté èer Dembélé e Tchouaméni. Dentro Joao Pedro per Martinelli. Francia che raddoppia al 65′, segna Ekitiké su assist di Olise. Altri cambi, due nella Francia con Marcus Thuram e Doué per Mbappé e Ekitiké. Dentro Igor Thiago Danilo e Ibanez per Cunha, Santos e Wesley. Bremer accorcia al 78′ su assist di Luiz Henrique. Ultimi cambi nei minuti finali, fuori Casemiro per Gabriel Sara nel Brasile e Olise e Gusto per Kalulu e Akliouche nella Francia. Finisce 1-2. Ora il Brasile affronterà la Croazia. La Francia invece la Colombia, domenica in diretta su Sportitalia.