Europa e Conference League, Bologna e Fiorentina in campo domani

Un sogno comune chiamato semifinale. Bologna e Fiorentina si apprestano a scendere in campo rispettivamente in Europa League e Conference League e per entrambe si attende un quarto di finale di alto livello con avversari provenienti dalla Premier League.

Il giovedì del calcio italiano vedrà scendere in campo Bologna e Fiorentina. I rossoblù, hanno affrontato 2 volte negli ultimi 2 anni l’Aston Villa. 2 sconfitte su 2. L’anno scorso 2-0 con le reti di McGinn e Duran. Quest’anno sempre in trasferta 1-0. Sempre con gol di McGinn. Per il Bologna è la quinta volta nella propria storia ai quarti di finale di una competizione Europea. Dall’altra parte la Fiorentina non potrà contare oltre che sui fuori lista, Rugani e Brescianini, anche su Parisi e Solomon. Ancora in dubbio Kean. Recuperati Dodo e Mandragora per Paolo Vanoli.

Bologna, al Dall’Ara arriva l’Aston Villa

Per Vincenzo Italiano e i suoi sarà la terza sfida in 2 anni all’Aston Villa, affrontata prima in Champions League, sconfitta 2-0 con gol di McGinn e Duran e poi in questa stagione durante la League Phase dell’Europa League, altro ko, sempre in terra inglese con rete nuovamente di McGinn. L’andata dei quarti si disputerà al Dall’Ara con Orsolini e compagni che vogliono raccogliere un risultato positivo in vista del ritorno. Bologna alla ricerca di una semifinale europea dopo 28 anni. Italiano dopo aver raggiunto 2 finali di Conference League sogna di fare lo stesso in Europa League.

Le probabili

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Barkley; Bailey, McGinn, Rogers; Watkins. Allenatore: Emery

Fiorentina, obiettivo Crystal Palace

Chi inizierà in trasferta è la Fiorentina di Paolo Vanoli, ospite del Crystal Palace alla seconda partecipazione i Europa della propria storia. Il trend con i club inglesi è positivo, 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Ma l’ultimo precedente è il più amaro di tutti, il ko nella finale di Praga contro il West Ham. Gara quindi che sa di rivincita nella competizione, alla ricerca di un successo in trasferta contro un club della Premier che manca dal 1-2 contro il Liverpool nel 2010. Fiorentina che recupera Dodo e Mandragora. Kean ancora in dubbio. Out oltre ai fuori lista Rugani e Brescianini, comunque non al meglio. Anche Solomon, Parisi e Fortini, tutti non recuperati.

Le probabili

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean/Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli.

Crystal Palace (3-4-2-1): Benitez; Canvot, Richards, Lacroix; Johnson, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta. Allenatore: Oliver Glasner.