Juve, dopo la cessione di Chiesa: offensiva per Sancho

Il profilo di Jadon Sancho è tornato in auge nelle ultime settimane per rinforzare l’attacco bianconero, dopo che il mercato della Juventus ha ripreso a carburare con gli arrivi già ufficiali di Nico Gonzalez e Francisco Conceição oltre a quello di Teun Koopmeiners, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche al J-Medical. L’ex Borussia Dortmund ha dato priorità ai bianconeri e nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti dopo che è stato chiuso l’accordo per Federico Chiesa, che nelle prossime ore diventerà un nuovo calciatore del Liverpool.

Il Football Director, Cristiano Giuntoli, si prepara all’ultimo botto di mercato con l’obiettivo di accontentare le richieste del tecnico italo-brasiliano, Thiago Motta, in attesa di trovare una quadra anche per altre cessioni dopo aver definito quella di Mattia De Sciglio all’Empoli, con Filip Kostic e Arthur prossimi a lasciare i bianconeri.

L’attaccante inglese, reduce dal prestito al Borussia Dortmund, per sbarcare a Torino dovrà abbassarsi l’ingaggio per vestire i colori della Vecchia Signora che in caso di arrivo del classe 2000 e degli ultimi colpi in uscita, chiudere la sessione estiva di calciomercato con un 10 in pagella!