A Dortmund per l’impresa, l’Italia spera nelle Final Fours: le probabili formazioni contro la Germania

Dopo la sconfitta subita a San Siro in rimonta dalla Germania e complici le assenze di Calafiori e Cambiaso, l’Italia di Luciano Spalletti tenterà questa sera l’impresa a Dortmund dopo il 2-1 dell’andata.

Qualche cambio rispetto all’undici giocato giovedì scorso: Buongiorno giocherà al centro della difesa, con Rovella e Raspadori che dovrebbero partire dalla panchina e con Politano e Udogie confermatissimi sulle fasce.

Spalletti si affiderà allo zoccolo duro: i vari Donnarumma, Di Lorenzo, Barella e Tonali considerando l’altra assenza importante, quella del bomber Mateo Retegui che ha lasciato il ritiro di Appiano Gentile per infortunio.

Un problema che Luciano Spalletti dovrà sicuramente risolvere sono i calci piazzati in quanto 8 degli ultimi 9 gol subiti dagli Azzurri sono arrivati sugli sviluppi da calcio d’angolo o dopo la battuta di una punizione. A Budapest, contro Israele, il gol di Abu Fani, stesso discorso all’Olimpico contro il Belgio con le reti di De Cuyper e di Trossard. A novembre a San Siro contro la Francia la doppietta di Adrien Rabiot e l’autogol di Vicario dopo la punizione di Digne. E contro la Germania il gol di Goretzka è arrivato allo stesso modo. Per vincere sono importanti i dettagli e questo può fare la differenza!

Germania-Italia, le probabili formazioni

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Sané; Burkartd. All. Nagelsmann.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. All. Spalletti.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia).

Germania-Italia, dove vedere il match

La partita tra Germania e Italia, in programma questa sera alle ore 20.45 e valevole per il ritorno dei quarti di finale di Nations League, sarà trasmessa in esclusiva dalla Rai, con canale di riferimento Rai Uno. In streaming, la sfida del Signal Iduna Park di Dortmund sarà visibile su Rai Play.