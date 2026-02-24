L’Inter saluta la Champions, Chivu: “Complimenti al Bodo, c’è amarezza”

L’Inter saluta la Champions League prima degli ottavi: i playoff sorridono al Bodo Glimt, che nel totale fra andata e ritorno si impone 5-2 sui nerazzurri.

L’Inter saluta la Champions League: ai playoff passa il Bodo/Glimt, che fra andata e ritorno si impone addirittura per 5-2. Ai nerazzurri non è bastato un primo tempo all’attacco, i norvegesi hanno retto l’urto senza troppi patemi d’animo, per poi approfittare dell’erroraccio di Manuel Akanji nel secondo tempo. A fine partita il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, ha commentato la serata amara dei suoi (dopo essere stato confermato da Marotta nel prepartita, nonostante i rumor su Simeone).

Chivu dopo Inter-Bodo: “Complimenti a loro, c’è amarezza”

Così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, a Sky Sport: “Ci abbiamo provato in tutti i modi. Abbiamo trovato una squadra molto organizzata con blocco basso. Non riuscire a sbloccare la gara li ha dato comfort. Personalmente non ho niente da rimproverare ai ragazzi, ci hanno provato per quelle che erano le nostre energie. Abbiamo dato tutto, senza riuscire a sbloccarla. Poi loro ci hanno fatto due gol. C’è tanta amarezza. Bisogna fare loro i complimenti”.

Poi ha aggiunto: “Se l’obiettivo vero era lo Scudetto? No, l’obiettivo era essere competitivi, lo abbiamo detto, purtroppo non ci è riuscito oggi”.

Inter out in Champions, Chivu: “Niente da rimproverare”

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, al termine della sfida ha parlato di come i suoi giocatori abbiano provato in tutti i modi a rimontare il Bodo Glimt, ma senza riuscirci per bravura dei rivali e anche per le tante partite.

Queste le sue parole a Sky Sport: “Centrocampo troppo lento e Zielinski poteva stare più alto? Abbiamo forzato le giocate quando abbiamo guadagnato campo e fatto un accerchiamento. Abbiamo forzato la giocata diretta sulle mezz’ali o sugli attaccanti, è quello che ho chiesto a fine primo tempo, più pazienza, non riuscivamo a fare molto, se non qualche cross.

Abbiamo avuto anche tanti calci d’angolo che con un po’ di lucidità si poteva sbloccare. Abbiamo provato in tutti i modi, peccato perché con l’1-0 avremmo potuto mettere loro più pressione. Non abbiamo dato il 110%? Le energie sono difficili da trovare quando giochi ogni 3 giorni, non ho nulla da rimproverare i ragazzi”.

L’Inter saluta dunque la Champions League, passa il Bodo. Stasera si sono qualificate anche Atletico Madrid, Newcastle e Bayer Leverkusen (qui il tabellone della Champions League).