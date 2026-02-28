Casemiro, occhio a Milan e Juve: perchè l’affare si può fare

Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il futuro di Casemiro potrebbe anche parlare italiano. Il brasiliano avrebbe già dialogato con Luka Modric , stella del Milan , ricordando gli anni d’oro condivisi al Real Madrid . Ma non è l’unica opzione al vaglio per Casemiro, che lascerà con tutta probabilità lo United in estate alla ricerca di una nuova e stimolante avventura.

Sono, al momento, tre le piste per Casemiro: un ritorno in Brasile, un possibile approdo in A oppure il mondo arabo. In Italia ci sarebbe il Milan in prima fila per lui. D’altronde non è un segreto che il Diavolo stia cercando un rinforzo di spessore in mezzo al campo per la prossima stagione. Anche Goretzka, in tal senso, è stato inserito tra i papabili. La Juventus lo valuterebbe solo in caso di budget ridotto ma mirato. L’ingaggio di Casemiro si aggira intorno ai 5-6 milioni a stagione.

Tutti i big in scadenza estiva

Il giocatore più importante al quale scade il contratto nell’estate del 2026 è sicuramente Robert Lewandowski, leggenda del Barcellona. Ci sono voci secondo le quali il club blaugrana starebbe guardando altrove per la sua sostituzione, ecco perché si aprono interrogativi importanti circa il suo futuro. Un altro profilo in scadenza è Bernardo Silva del Manchester City: nel mese di gennaio si erano rincorse voci su un suo possibile approdo in Italia (sponda Juventus). Guardiola deciderà di puntare ancora su di lui?

In scadenza col Bayern Monaco, valore 70 milioni, c’è il difensore Dayot Upamecano. Un’altra pedina del reparto arretrato è Ibrahime Konaté del Liverpool. Non possiamo tralasciare, in casa Juventus, il futuro di Weston McKennie, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 22 milioni di euro. In Germania attendono di capire novità sul rinnovo di Serge Gnabry, che è in scadenza col Bayern Monaco (valore stimato 25 milioni di euro). Negli scorsi giorni c’è stato il rinnovo di Ruben Neves con l’Al Hilal: anche lui poteva essere un nome caldissimo per la prossima estate.