Juventus, una grana in più e un sacrificio per arrivare a Douglas Luiz

L’operazione Douglas Luiz volge alla sua conclusione, il centrocampista brasiliano dell’Aston Villa non vede l’area di trasferirsi alla Juventus e così anche la sua fidanzata Alisha Lehmann. Il giocatore è l’obiettivo numero uno dei bianconeri per il centrocampo e, contemporaneamente, si era trasformata in un’occasione per piazzare anche due giocatori in scadenza nel 2025: McKennie e Iling. Alla fine a Birmingham si trasferirà il solo Iling e con l’ex compagno di NextGen Enzo Barrenechea, perché McKennie ha, di fatto, fatto saltare il proprio trasferimento.

La Juventus esce dall’operazione con una grana in più

Nonostante la pazienza abbiano portato a quella che sarà probabilmente la fisionomia definitiva dell’operazione con Douglas Luiz in bianconero, in casa Juve si è creato un problema. Weston McKennie è un esubero di difficile soluzione. L’americano ha chiesto una cifra d’ingaggio esorbitante all’Aston Villa che pure farà la Champions League. E ora, non rientrando nello scambio, i bianconeri dovranno trovare una soluzione.

Il grande problema è che dovranno farlo a carte scoperte, perché McKennie non solo è in scadenza nel 2025, ma tutti ormai sanno che è un separato in casa. Una situazione che, a livello contrattuale, dà non poca forza allo statunitense. Infatti, praticamente Weston è libero di rifiutare tutto (col rischio di non giocare per nulla o comunque pochissimo) e cercare di arrivare a scadenza. Un rischio che, se dovesse correre, non è detto che lo porti ad ottenere poi, anche se a parametro zero, l’ingaggio desiderato. La Juve si augura che McKennie trovi una soluzione con il suo entourage.

Un sacrificio controvoglia

Douglas Luiz è un obiettivo troppo importante per la Juventus per far saltare l’operazione solo per le bizze di McKennie. Cristiano Giuntoli ha quindi optato per un sacrificio: prima ha detto no alla richiesta degli inglesi di inserire nell’operazione Mati Soulé, poi ha proposto Barrenechea. Un sacrificio che la Juventus, oggi, non avrebbe voluto fare. Il centrocampista era uno dei profili giovani che Thiago Motta avrebbe avuto piacere di valutare in prima persona. La speranza era che potesse rivelarsi un giocatore utile alle rotazioni della mediana. Ma gli intoppi nel mercato sono dietro l’angolo…