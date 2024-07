Roma, il sogno Chiesa può diventare realtà

Daniele De Rossi e la Roma hanno l’intenzione chiara di riportare i giallorossi ai vertici, e per farlo hanno degli obiettivi ben chiari in mente, uno di questi è Federico Chiesa. Il numero 7 della Juventus è il grande sogno del calciomercato giallorosso e del tecnico della formazione capitolina. D’altronde, De Rossi non aveva fatto mistero di voler chiedere ai suoi dirigenti esterni di gamba, di spunto. Identikit che ricalcano proprio il giocatore bianconero che, mai come in questo momento, potrebbe diventare davvero un calciatore della Roma.

Juventus, Chiesa in uscita. E De Rossi spinge

Chiesa è ormai chiaramente in uscita dalla Juventus. Non ne fa più mistero la Vecchia Signora che ha preso una decisione netta sul futuro del giocatore ex Fiorentina. Per lui nel nuovo progetto di Thiago Motta non c’è spazio. E allora, con un contratto in scadenza nel 2025 e un ingaggio importante, la Juventus non se lo è fatto dire di due volte: Chiesa è sul mercato.

De Rossi lo sa e spinge per averlo ai suoi ordini. Non solo con Ghisolfi, nuovo direttore sportivo della Roma, ma anche con Chiesa stesso. Già qualche settimana c’era stato un contatto, ora finito l’Europeo il contatto tra Fede e DDR si sarebbe ripetuto, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà.

Per Chiesa, Roma in testa

La sensazione, ma anche le tracce dicono che la Roma è la società più vicina all’esterno della Nazionale. Non c’è ancora una trattativa vera con la Juventus, ma esiste il gradimento del giocatore che ha già inviato in spedizione il suo agente Fali Ramadani a Roma più d’una volta. Ci sono da trovare tutti gli incastri. Compresi quelli economici. Federico alla Juventus prende 5 milioni netti e difficilmente accetterà riduzioni, anzi. L’idea è quella di salire ancora d’ingaggio.

La parte più importante però è quella che riguarda il cartellino la Juventus parte da 25 più bonus. Vedremo su quali cifra sarà disponibile ad arrivare la Roma. I bianconeri hanno fretta perché i soldi di Chiesa servono a finanziare l’arrivo di Koopmeiners. Mentre la casella in rosa di Chiesa, deve essere liberata per far spazio all’arrivo eventuale di un nuovo esterno che nelle idee di Giuntoli e Motta risponde al nome di Jadon Sancho.