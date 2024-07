Napoli, pronti via tre acquisti per Conte

Non c’era forse modo migliore per cominciare la stagione in casa Napoli. Nei giorni in cui è ricominciato il lavoro della squadra agli ordini del nuovo attesissimo tecnico Antonio Conte, gli azzurri accolgono tre nuovi acquisti. Già ufficiali Leonardo Spinazzola, esterno ex Roma arriva a parametro zero e il centrale Rafa Marin, e presto sarà ufficiale anche Alessandro Buongiorno. Tre acquisti per accendere la piazza e per Conte che può lavorare con la certezza che la società sta facendo e farà il possibile per accontentarlo.

Un altro difensore per completare la difesa

In attesa di finalizzare tutte e tre le trattative sopraccitate, il Napoli deve lavorare su un altro difensore per completare la difesa. Incassata, a quanto pare la rinnovata fiducia di Di Lorenzo nella società, gli azzurri devono aggiungere un nuovo difensore per accontentare numericamente il tecnico salentino. Il nome papabile resta quello di Mario Hermoso, ma non ci sono novità su questo fronte e dunque c’è da attendere ancora.

Per arrivare all’obiettivo, sicuramente, sarà utile mettere a segno qualche cessione importante. La più importante sarebbe quella già programma di Victor Osimhen, che ha un ingaggio enorme. Tuttavia, la clausola rescissoria inserita nel contratto in occasione del rinnovo della scorsa stagione “rallenta” le trattative. E soprattutto serve l’incastro giusto nel classico valzer delle punte in Europa.

Napoli, il rinnovo di Kvaratskhelia è la priorità

La priorità in questo momento per il Napoli rimane trovare l’accordo per il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. Euro2024 non ha fatto altro che mettere ulteriormente in luce le capacità dell’esterno georgiano. I partenopei sono confortati dalla presenza di una scadenza comunque lunga. Tuttavia, c’è da trovare un accordo economico che accontenti giocatore ed entourage. Soprattutto perché l’attuale ingaggio appena sopra il milione netto a stagione, diventa una cifra facilmente rilanciabile da qualsiasi club di medio-alto livello in Europa.